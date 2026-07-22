Самый щедрый в РПЛ: Барко, Батраков, Глушенков или кто-то ещё?

Чемпионат мира — 2026 остался в прошлом, теперь нас никто надолго не разлучит с отечественным футболом! До старта ведущих европейских чемпионатов далеко, а в еврокубках пока ранние и откровенно неинтересные стадии. Есть время хорошенько подготовиться к чемпионату России.

18 июля «Зенит» в серии пенальти победил «Спартак» в матче за Суперкубок России. Как водится, без судейского скандала не обошлось. Приятно видеть, что в нашем сумасшедшем мире существует нечто постоянное. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 26 июля, турнир продлится до конца мая 2027 года. Пора узнать, кого букмекеры считают фаворитами гонки ассистентов РПЛ.

Кто стал лучшим ассистентом чемпионата России в прошлом сезоне?

Эдуард Сперцян оказался вне конкуренции, отдав 16 результативных передач в 30 матчах. Однако полузащитник сборной Армении покинул «Краснодар» в летнее трансферное окно. Трон освободился, претендентов достаточно. Тем интереснее.

Ещё один игрок достиг двузначных показателей: полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков помог партнёрам отличиться 10 раз. Слухи о переходе в Париж давно притихли, хотя до закрытия летнего трансферного окна время есть. Ставить на него сейчас слишком опасно — вдруг покинет чемпионат России?

Девять результативных передач на счету Максима Глушенкова из «Зенита», он замкнул тройку. Следом расположился Бителло из московского «Динамо» с восемью ассистами. Сразу несколько футболистов поделили пятую строчку с семью передачами: Хуан Касерес из того же «Динамо», представляющий «Спартак» Эсекьель Барко, а также Иван Обляков и Данил Круговой из ЦСКА. Остальные осилили не более шести.

Кого букмекеры считают фаворитом гонки теперь?

Важный нюанс: большинство букмекеров вернут средства в полном объёме, если выбранный вами игрок покинет чемпионат России по ходу летнего трансферного окна. Однако перед заключением пари не помешает внимательно изучить условия во избежание неуместных сюрпризов.

Борьба ожидается плотная! Явного фаворита нет. Первым среди равных идёт Бителло, ставки на него принимаются с коэффициентом 5.00. Индивидуальный тотал динамовца установлен на отметке в 9.5 результативной передачи. Оба варианта идут за 1.90. При тотал больше 9.5 ассиста потребуется 10 удачных действий, чтобы получить 1900 рублей с 1000.

Следом идёт Алексей Батраков (6.00). Тотал больше 8.5 результативной передачи российского полузащитника оценён в 1.90, тотал меньше также равен 1.90. Тройку замкнул Максим Глушенков (6.50), у него тотал установлен на отметке в 7.5.

За ним расположился Эсекьель Барко (7.00), от него аналитики ожидают на один ассист меньше. Пятое место делят Хуан Касерес и Вендел (по 8.00), ниже них находится дуэт из ЦСКА: заключить пари на Ивана Облякова предлагают за 9.00, а на Данила Кругового — за 10.0. При этом личный тотал больше 4.5 передачи Облякова оценён в 1.75, а ИТМ 4.5 ассиста Ивана можно взять за 2.08. Первый вариант выделяется, пять раз помочь партнёрам опытному футболисту по плечу.

Ставка: Иван Обляков отдаст больше 4.5 результативной передачи за 1.75.