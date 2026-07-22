ЦСКА — «Балтика». Прогноз на первый матч нового сезона РПЛ

24 июля состоится матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Балтика» 24 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.05. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 4.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Балтика»

Чемпионату мира спасибо, дальше мы как-нибудь сами. Вариантов немного: ведущие европейские чемпионаты стартуют через три-четыре недели, в еврокубках вяло протекают ранние квалификационные стадии, а славной Первой лигой сыт не будешь. К счастью, РПЛ не заставила нас ждать. Недельку поговели — и поехали со свежими силами. Новый розыгрыш чемпионата России стартует в пятницу в Москве.

Вывеска крайне любопытная. В прошлом сезоне соперники финишировали в шестёрке сильнейших, хотя после осенней части определённо рассчитывали на большее. Такой вот парадокс: вроде бы команды совсем не похожи друг на друга, да и послевкусие от минувшего розыгрыша резко отличалось. А траектории похожи: сильная осень — разочаровывающая весна. Разница лишь в масштабах.

ЦСКА доверился Дмитрию Игдисамову. Главный тренер избавился от приставки «и. о.» и говорил, что ждёт усиления в каждую линию до окончания летнего трансферного окна. Начинать придётся тем, что есть. В принципе, после активной работы зимой количественно состав укомплектован. А вот качественно — совсем другой разговор. Посмотрим, удалось ли вписать недавних новичков за время летних сборов.

«Балтика» лишилась нескольких ключевых исполнителей. От Кевина Андраде до Максима Бориско: центральный защитник перебрался в Санкт-Петербург, о чём было известно давно, а вот голкипер переходит как раз в ЦСКА. Потребность армейцев очевидна: Игорь Акинфеев контракт продлил, но из-за травмы старт сезона пропустит. А Владислав Тороп скорее всё ещё перспективен, чем стабилен. Время от времени нервозность в его действиях сквозит, да и сам голкипер это признавал. Укрепить последний рубеж за сравнительно небольшую сумму — хороший вариант.

В минувшем розыгрыше чемпионата России команды обменялись домашними победами со счётом 1:0. В сентябре гол Игоря Дивеева на 90+5-й минуте принёс красно-синим победу в большинстве, в середине марта Брайан Хиль приблизил конец Фабио Челестини. Чего-то подобного имеет смысл ожидать и на сей раз.

Логика простая: сезон только начинается, а по весне ЦСКА созидал с трудом. Калининградцы же в принципе никуда не спешат, ставя на атлетизм и единоборства. Форсировать ситуацию не станут. Думается, напряжения и борьбы будет много, а вот остроты — не очень. Тотал меньше 2.5 гола за 1.73 выглядит здорово. Лезть в исходы в первом туре опасно, уверенности тут нет.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.73.