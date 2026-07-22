«Динамо» Киев — ПАОК. Снова без фейерверка

23 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Киев — ПАОК. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Люблин» в польском Люблине. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Ответная игра состоится 30 июля в Салониках.

Коэффициенты на матч «Динамо» Киев — ПАОК 23 июля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.85. Победа ПАОКа оценивается коэффициентом 2.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.19. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Киев — ПАОК

Результаты летних матчей ПАОКа так и подталкивают к ставке на голы. Греки последовательно победили «Беверен» (4:1), «Вестерло» (4:0) и АЕК из Ларнаки (3:2), после чего уступили «Твенте» — 2:3. Четыре встречи, 13 забитых и шесть пропущенных мячей. Красота. Только переносить товарищеский фестиваль на квалификацию Лиги Европы опасно.

«Динамо» уже наглядно показало, как намерено проходить еврокубковые раунды. Оба матча с «Университатей» завершились со счётом 0:0, а победителя определила серия пенальти. За 210 минут киевляне не забили, однако и сопернику не позволили отличиться.

Подобная осторожность объяснима. Атакующие связи ещё далеки от идеальных, зато оборона уже выдержала две официальные проверки. Перестраиваться и начинать обмениваться выпадами с гораздо более мастеровитым ПАОКом хозяевам незачем. Тем более домашний статус здесь условный: матч пройдёт не в Киеве, а в Люблине.

У ПАОКа теперь новый тренер — Алессио Лиши, назначенный 22 июня. На сборах итальянец активно экспериментировал с составом и игровой моделью, отсюда как высокая результативность, так и ошибки в обороне. Однако официальный дебют потребует совсем другого уровня осторожности. Рисковать судьбой противостояния ради красивого начала вряд ли кто-то станет.

Кроме того, решающий матч греки проведут через неделю на «Тумбе». Даже ничья в Люблине их полностью устроит. ПАОК может позволить себе спокойно контролировать мяч, не поднимать линии слишком высоко и ждать ошибки. Если гости откроют счёт, то наверняка постараются сохранить минимальное преимущество, а не превращать концовку в качели.

Предсезонные результаты ПАОКа немного путают картину, но характер двухматчевого противостояния тут важнее. «Динамо» снова сделает ставку на дисциплину, а гости не станут форсировать события перед домашней ответной встречей. Наиболее вероятный счёт — 0:1.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.66.