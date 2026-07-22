«Санкт-Галлен» — «Бенфика». «Вильярреал» был разминкой

23 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Санкт-Галлен» — «Бенфика». Игра пройдёт в Санкт-Галлене на стадионе «Берит Ситтерстадион». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Ответная встреча состоится 30 июля в Лиссабоне.

Коэффициенты на матч «Санкт-Галлен» — «Бенфика» 23 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Санкт-Галлена» предлагается с коэффициентом 6.70. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 1.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч Лиги Европы «Санкт-Галлен» — «Бенфика»

Разница в статусе соперников очевидна, поэтому обычная победа «Бенфики» практически не имеет самостоятельной ценности. Однако считать швейцарцев случайными участниками еврокубков тоже нельзя. В мае команда выиграла Кубок страны, разгромив в финале «Лозанну Уши» со счётом 3:0. Завершила прошлый сезон она на высокой ноте.

Вот только летняя подготовка постепенно превратилась в фестиваль ошибок. Сначала «Санкт-Галлен» уступил «Лиону» — 3:6, а затем дома проиграл «Норвичу» — 0:3. Девять пропущенных мячей за две встречи — слишком много даже с учётом их товарищеского статуса.

Особенно тревожным получился последний матч. Все три мяча «Норвич» забил ещё до перерыва, а хозяева, по собственному признанию, действовали слишком беззубо у чужих ворот. Кроме того, сразу семь футболистов были указаны в отчёте как травмированные. Между этой неудачей и встречей с «Бенфикой» всего шесть дней.

У лиссабонцев тоже началась новая глава. Летом команду возглавил Марку Силва. Его дебют завершился поражением от «Фламенго» — 1:2, зато следующая проверка получилась куда убедительнее. «Бенфика» победила «Вильярреал» со счётом 2:0, сохранила ворота в неприкосновенности, а голы забили Рафа Силва и Вангелис Павлидис.

Гости пока только усваивают требования нового тренера, поэтому разгрома ждать не стоит. Однако для победы с комфортной разницей им необязательно показывать идеальный футбол. «Санкт-Галлен» тяжело реагировал на интенсивность даже в матче с представителем английского Чемпионшипа, а теперь столкнётся с гораздо более качественной атакой.

Швейцарцы попытаются воспользоваться своим полем и не проведут весь матч возле собственной штрафной. Именно это должно оставить пространство для быстрых атак «Бенфики». Если португальцы забьют первыми, хозяевам придётся постепенно раскрываться, после чего преимущество гостей в скорости и индивидуальном классе станет ещё заметнее.

Обычная победа «Бенфики» оценена слишком скромно. Логичнее рассчитывать, что лиссабонцы воспользуются проблемами соперника в обороне и создадут солидный запас перед ответной встречей. Наиболее вероятный счёт — 0:2.

Ставка: «Бенфика» победит с разницей в два мяча или более за 1.99.