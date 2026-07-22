«Бешикташ» — «Мидтьюлланн». Датчане переживут Стамбул

23 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бешикташ» — «Мидтьюлланн». Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «Тюпраш». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Ответная встреча состоится 30 июля в Хернинге.

Коэффициенты на матч «Бешикташ» — «Мидтьюлланн» 23 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 1.91. Победа «Мидтьюлланна» оценивается коэффициентом 3.87. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч Лиги Европы «Бешикташ» — «Мидтьюлланн»

Стамбульский стадион и статус «Бешикташа» автоматически подталкивают к его победе. Команда серьёзно обновляется, получила нового тренера и усилила атаку Леандро Троссардом. Только вот коэффициент около 1.90 на фаворита показывает: никакого подавляющего преимущества букмекеры здесь не видят.

Винченцо Итальяно возглавил «Бешикташ» лишь 6 июня, поэтому его идеи ещё предстоит перенести из тренировок в официальный футбол. Последние проверки оптимизма не добавили. Турки уступили «Видзеву» — 0:2, сыграли вничью с «Динамо Мальженице» — 1:1, проиграли «Спартаку» из Трнавы — 2:3.

Разумеется, драматизировать нельзя, это лишь контрольные встречи. Тренерский штаб делил состав, проводил по два матча за день и активно выпускал молодых футболистов. Однако даже с этой оговоркой трудно утверждать, что новая система уже заработала. Троссард перешёл из «Арсенала» только 15 июля, а потому мгновенно стать центральной фигурой атаки едва ли успел.

«Мидтьюлланн» выглядит гораздо стабильнее. В трёх последних контрольных матчах датчане победили «Силькеборг» — 4:2, «Кардифф» — 6:0 и «Оденсе» — 4:1. Суммарно получилось 14 голов, причём отличались разные футболисты. В заключительной встрече дубль оформил Фрайдей Этим, а ещё по мячу забили Франкулину Джу и Чхо Кю Сун.

Кроме того, европейский уровень гостей не следует оценивать по названию чемпионата Дании. Весной «Мидтьюлланн» добрался до 1/8 финала Лиги Европы и остановился лишь после серии пенальти с «Ноттингем Форест». Более того, датчане дважды победили английский клуб на его поле — 3:2 на общем этапе и 1:0 в первом матче плей-офф.

«Бешикташ» при поддержке трибун заберёт мяч и постарается создать преимущество перед поездкой в Хернинг. Только подобный сценарий вполне устраивает соперника. «Мидтьюлланн» умеет выдерживать давление, опасен при быстрых переходах и обладает достаточной мощью впереди, чтобы наказывать ещё не отлаженную оборону хозяев.

Индивидуального класса у турок достаточно, чтобы избежать поражения, однако их победа выглядит переоценённой. Гости лучше провели подготовку, сохранили европейский опыт и способны увезти из Стамбула удобный результат. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Ставка: ничья за 3.50.