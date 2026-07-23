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Санкт-Галлен — Бенфика: прогноз и трансляция 23 июля 2026 года, смотреть онлайн, какой канал, счёт, голы, составы, коэффициенты

Экспресс на Лигу Европы 23 июля 2026 года
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Лиги Европы 23 июля 2026 года
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«Санкт-Галлен» — «Бенфика» и другие встречи.

Клубный футбол возвращается из отпуска. Сегодня, 23 июля, следим за Лигой Европы, где во втором квалификационном раунде проведут первые встречи многие яркие клубы.

Прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Бенфика»

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Разница в статусе соперников очевидна, поэтому обычная победа «Бенфики» практически не имеет самостоятельной ценности. Считать швейцарцев случайным участником еврокубков тоже нельзя. Вот только летняя подготовка постепенно превратилась в фестиваль ошибок. Сначала «Санкт-Галлен» уступил «Лиону» — 3:6, а затем дома проиграл «Норвичу» — 0:3. Девять пропущенных мячей за две встречи — слишком много даже с учётом товарищеского статуса.

У лиссабонцев началась новая глава. Летом команду возглавил Марку Силва. Его дебют завершился поражением от «Фламенго» — 1:2, зато следующая проверка получилась куда убедительнее. «Бенфика» победила «Вильярреал» со счётом 2:0, сохранила ворота в неприкосновенности, а голы забили Рафа Силва и Вангелис Павлидис. Обычная победа «Бенфики» оценена слишком скромно. Логичнее рассчитывать, что лиссабонцы воспользуются проблемами соперника в обороне и создадут солидный запас перед ответной встречей. Наиболее вероятный счёт — 0:2.

Прогноз на матч «Динамо» Киев — ПАОК

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Переносить фестиваль голов в товарищеских играх на квалификацию Лиги Европы опасно. «Динамо» уже наглядно показало, как намерено проходить еврокубковые раунды. Оба матча с «Университатей» завершились со счётом 0:0, а победителя определила серия пенальти. За 210 минут киевляне не забили, зато и сопернику не позволили отличиться.

У ПАОКа теперь новый тренер — Алессио Лиши, назначенный 22 июня. Однако официальный дебют потребует совсем другого уровня осторожности. ПАОК может позволить себе спокойно контролировать мяч, не поднимать линии слишком высоко и ждать ошибки. Если гости откроют счёт, то наверняка постараются сохранить минимальное преимущество, а не превращать концовку в качели. Так что ждать много мячей здесь не будем.

Прогноз на матч «Бешикташ» — «Мидтьюлланн»

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стамбульский стадион и статус «Бешикташа» автоматически подталкивают к его победе. Команда серьёзно обновляется, получила нового тренера и усилила атаку Леандро Троссардом. Только вот коэффициент около 1.90 на фаворита показывает: никакого подавляющего преимущества букмекеры здесь не видят.

«Мидтьюлланн» выглядит гораздо стабильнее. В трёх последних контрольных встречах датчане победили «Силькеборг» — 4:2, «Кардифф» — 6:0 и «Оденсе» — 4:1. Суммарно получилось 14 голов, причём отличались разные футболисты. Индивидуального класса у турок достаточно, чтобы избежать поражения, однако их победа выглядит переоценённой. Гости лучше провели подготовку, сохранили европейский опыт и способны увезти из Стамбула удобный результат. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Экспресс на матчи Лиги Европы 23 июля 2026 года

  • Ставка 1: «Бенфика» победит «Санкт-Галлен» с разницей в два мяча или более за 1.99.
  • Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Динамо» Киев — ПАОК за 1.66.
  • Ставка 3: ничья в матче «Бешикташ» — «Мидтьюлланн» за 3.50.

Общий коэффициент: 1.99 х 1.66 х 3.50 = 11.56.

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