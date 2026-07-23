«Челябинск» — «Нижний Новгород». У Гаранина всё с огоньком

Нижегородцы набрали шесть очков, однако позволили забить и «Ротору», и «КАМАЗу».

25 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Челябинск» — «Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» в Челябинске. Начало — в 17:00 мск.

Коэффициенты на матч «Челябинск» — «Нижний Новгород» 25 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челябинска» предлагается с коэффициентом 3.59. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается коэффициентом 2.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.09. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч Первой лиги «Челябинск» — «Нижний Новгород»

Шесть очков после двух туров, шесть забитых мячей и состав, недавно выступавший в РПЛ. Победа «Нижнего Новгорода» кажется наиболее очевидным выбором. Однако коэффициент 2.15 показывает, что букмекеры не спешат превращать гостей в безоговорочного фаворита. И для подобной осторожности есть основания.

С атакой у команды Вадима Гаранина действительно полный порядок. Нижегородцы начали сезон с победы над «Ротором» — 4:2, а затем обыграли на выезде «КАМАЗ» — 2:1. За два тура отличились сразу шесть футболистов. В Набережных Челнах мячи забили Вячеслав Грулёв и защитник Виктор Александров. Получается, угроза исходит не только от основных нападающих.

Зато в обороне гости пока не демонстрируют уровень команды, которую можно уверенно брать через сухую победу. В 1-м туре «Нижний Новгород» за две минуты повёл 2:0, но ещё до перерыва позволил Эммерсону оформить дубль после двух угловых. Только реализованный Грулёвым пенальти вернул хозяевам преимущество.

В Набережных Челнах ситуация повторилась в более спокойном варианте. Нижегородцы снова забили дважды до перерыва, но не сумели окончательно закрыть матч, а на 89-й минуте пропустили. После встречи Гаранин признал, что при счёте 2:0 его команде не хватило спокойствия и уверенности при работе с мячом. Футболисты получили наглядный урок: проходных соперников в Первой лиге нет.

«Челябинск» уже доказал, что дома способен поддерживать высокий темп. В стартовом туре команда победила «СКА-Хабаровск» — 3:1. На трибунах собралось более пяти тысяч человек, хозяева создали несколько моментов ещё до первого гола, а после перерыва полностью перехватили инициативу. Рамазан Гаджимурадов оформил дубль и показал, что у южноуральцев есть кому завершать атаки.

Последующее поражение от «Велеса» со счётом 0:1 не должно вводить в заблуждение. Уже на шестой минуте Илья Сафронов оставил челябинцев в меньшинстве. Почти весь матч команда провела вдесятером и пропустила единственный мяч только после перерыва. Поэтому оценивать по этой встрече реальный атакующий потенциал хозяев бессмысленно.

«Нижний Новгород» сильнее по составу и должен создавать достаточно моментов для продолжения победной серии. Однако все три пропущенных гостями мяча возникли после того, как команда уже вела в счёте. Если подобный сценарий повторится, «Челябинск» при поддержке своих трибун способен воспользоваться потерей концентрации фаворита. Ожидаемый счёт — 1:2.

Ставка: обе команды забьют за 1.84.