«Текстильщик» — «Спартак» Кс. Лидер Первой лиги пропустит в Иванове

25 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Текстильщик» — «Спартак» Кострома. Встреча пройдёт на стадионе «Текстильщик» в Иванове. Начало — в 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Текстильщик» — «Спартак» Кострома 25 июля 2026 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Текстильщика» предлагается с коэффициентом 4.43. Победа костромского «Спартака» оценивается коэффициентом 1.86. Ничейный исход можно найти в линии за 3.56.

При этом аналитики не определились с результативностью встречи. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч Первой лиги «Текстильщик» — «Спартак» Кострома

Шесть очков, пять забитых мячей и единоличное лидерство в чемпионате. Победа «Спартака» кажется очевидным выбором, особенно на фоне одного набранного «Текстильщиком» очка. Однако коэффициент ниже 1.90 на гостей уже учитывает и разницу в статусе, и результаты первых туров. Покупать фаворита по такой цене необязательно.

Главным героем костромичей стал Амур Калмыков. В стартовом туре нападающий оформил хет-трик во встрече с «КАМАЗом» — 3:1, а затем дважды забил «Сочи» — 2:0. Получается, именно Калмыков является автором всех пяти голов команды в новом сезоне. Причём на юге он решил исход матча уже к 24-й минуте.

Только говорить о безупречной обороне лидера преждевременно. «КАМАЗ» сумел забить костромичам, а во 2-м туре сохранить ворота в неприкосновенности помог промах соперника с пенальти. На 58-й минуте Максим Кузьмин мог вернуть «Сочи» в игру, однако не реализовал 11-метровый. При счёте 1:2 сценарий получился бы значительно менее комфортным.

«Текстильщик» стартовал гораздо скромнее, зато не провалил ни одной встречи по содержанию. В Туле «новичок» Первой лиги открыл счёт и вёл до 68-й минуты, после чего пропустил дважды за короткий отрезок и уступил «Арсеналу» — 1:2. Даже на поле одного из фаворитов ивановцы не отказались от атакующего футбола.

В первой домашней игре команда снова забила дважды. После быстрого гола «Уфы» Никита Першин оформил дубль и вывел хозяев вперёд. Победу «Текстильщик» упустил из-за курьёзного автогола Дмитрия Иванникова в начале второго тайма — 2:2. Встречу посетили более четырёх тысяч зрителей, а следующая игра с соседями из Костромы должна собрать не менее эмоциональные трибуны.

«Спартак» лучше использует моменты и располагает самым результативным футболистом чемпионата. Гости справедливо считаются фаворитами и наверняка создадут шансы для Калмыкова. Однако «Текстильщик» уже забивал и «Арсеналу», и «Уфе», а теперь проведёт принципиальную встречу на своём поле. Сухая победа лидера выглядит менее вероятной, чем предполагают его стартовые результаты.

Костромичи могут продлить победную серию, но хозяева заставят их понервничать. Наиболее вероятный счёт — 1:2.

Ставка: обе команды забьют за 1.79.