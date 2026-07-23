Не спешите отправлять «Родину» в Первую лигу

24 июля стартует чемпионат России по футболу. На сей раз в элитном дивизионе — два новичка. Если воронежский «Факел» ранее несколько лет выживал в РПЛ при скромнейшем бюджете и теперь вернулся, то «Родина» — полноценный дебютант. Год за годом планомерно развивалась, пока наконец не вышла в свет. Давайте узнаем, чего букмекеры ждут от пятого представителя Москвы в Российской Премьер-Лиге.

Как «Родина» провела прошлый сезон?

Событийно и продуктивно. После бледного старта в Первой лиге сменила главного тренера. Доверилась Хуану Диасу, с 2018 по 2023 год работавшему в системе «Севильи». Результаты моментально пошли на лад, выдали несколько редких по меркам Первой лиги победных серий. В весенней части сезона «Факел» расслабился на фоне внушительного отрыва, повадившись терять очки. Так в итоге и не прекратил. Москвичи воспользовались вредной привычкой конкурента, финишировав первыми. Для кого-то мелочь, для них — важная веха развития.

Важно понимать, что испанский тренер ставил вовсе не тики-таку. Это не Роберт Морено, упорно высаживавший мелкий пас в сочинской почве даже в ФНЛ. «Родина» играет агрессивно, смело, активно. Никакого владения ради владений. Давление, вертикальный футбол, поиск короткого пути к чужой штрафной. Но и простой их игру не назвать. Грузи вперёд на большого, а там разберёмся — это не сюда. Баланс и понимание прослеживаются.

Чего букмекеры ждут от «Родины» в новом сезоне?

Дебютант элитного дивизиона пошёл по пути «Балтики». Сохранил костяк, выполнивший задачу в Первой лиге. Обошёлся без изменений ради изменений. Выкупили опытнейшего вратаря Сергея Волкова, забрали испанского полузащитника Икера Посо, ещё несколько футболистов вернулись из аренды. В клубе доверяют своим. Осталось понять, насколько это мудро. С точки зрения финансов — ещё как.

Разумеется, букмекеры чудес от москвичей не ждут. Ставки на чемпионство вообще принимаются с коэффициентом 5000.0. Ровно столько же давали на «Лестер Сити» в том самом сезоне имени Клаудио Раньери, но в РПЛ такие фокусы не проходят. Амбиции гораздо скромнее. Руководство заявляет о намерении освоиться и адаптироваться на новом уровне, конкретными местами себя не ограничивает.

Повышаем градус. Если «Родина» финиширует в таблице выше всех остальных команд из Москвы, зайдёт коэффициент 500.0. Шансы повысились в 10 раз… однако всё ещё составляют 0,2%. Нет, пока слишком рано. Разница в ресурсе и качестве исполнителей чрезмерна.

А вот избежать прямого вылета подопечным Хуана Диаса по силам. Если закончат розыгрыш чемпионата России не ниже 14-го места, сыграет коэффициент 1.70. На прямой вылет дебютанта дают 2.20. С учётом обстоятельств финиш вне зоны вылета выглядит любопытно. Логика элементарная: возможностей у клуба не так много, зато он живёт на свои. А вот среди остальных практически каждый год кто-то испытывает финансовые проблемы.

Состав у «Родины» добротный, тренер — перспективный, домашние матчи будут проводить в Химках. Значит, летать предстоит меньше, чем конкурентам из регионов. Чуть ли не треть выездов в Москве. Этого добра наверняка хватит, чтобы обойти как минимум две-три команды. А может, и больше.

Ставка: «Родина» финиширует не ниже 14-го места за 1.70.