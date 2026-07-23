Матч недели в РПЛ: ЦСКА — «Балтика». Ну здравствуй, родная!

24 июля состоится матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Балтика» 24 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.05. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 4.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Как межсезонье провёл ЦСКА

После натуральной катастрофы во второй половине прошлого сезона решили обойтись без лишних движений. По-своему разумно, успокоиться действительно нужно. Во-первых, окончательно доверились Дмитрию Игдисамову. Он избавился от приставки «и. о.», получив первый полноценный шанс во взрослом футболе. Со стороны кажется, что атмосфера внутри хорошая, команда расслабилась.

Во-вторых, состав до сих пор без изменений. Оно и понятно: зимой уже назакупались, полностью лишив себя баланса. Сам тренер говорил, что рассчитывает на усиление в каждую линию, хотя по этому поводу есть сомнения. Прежде всего провисают две позиции. По печальной армейской традиции это центр нападения, а также правый фланг обороны. Пока кажется так: для борьбы за бронзу хватит, рассчитывать на что-то большее сложно.

Как себя чувствует «Балтика»

Очень даже неплохо. Прежде всего распродажи удалось избежать. Об уходе Кевина Андраде в Санкт-Петербург стало известно давно, клуб оказался готов. Ожидается прощание с Максимом Бориско (голкипер переходит как раз в ЦСКА), вероятна продажа Натана Гассама. Всё как запланировано, балтийцы неоднократно говорили о готовности расставаться с двумя-тремя футболистами в каждое трансферное окно.

На правый фланг добавились Фахд Муфи и Максим Шнапцев, в центр обороны приобрели Илью Кирша. Кроме того, в Калининграде ожидают роста влияния от футболистов, которые были приобретены за последний год. С ходу влиться в состав им не удалось, но времени на сборах было в достатке. Пора показывать товар лицом.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Балтика» 24 июля 2026 года

Возвращение чемпионата России нас искренне радует, однако есть подозрение, что первая игра сделает турниру сомнительную рекламу. Скажем честно, в прошлом сезоне смотреть на очные встречи было непросто. По большей части они запоминались эпизодами: яркой развязкой в первом круге, стычкой Талалаева с Челестини — во втором.

С точки зрения результативности на многое лучше не рассчитывать, чтобы не разочаровываться. С момента первого появления калининградцев в РПЛ после долгой паузы стороны пересекались восемь раз. Лишь однажды зрители увидели более двух мячей. Если брать только встречи РПЛ, получится вот что: три из четырёх игр закончились со счётом 1:0. Нулевых ничьих тут нет, но меру команды знают. Напрашивается «обе забьют — нет» за 1.95.

Ставка: обе забьют — нет за 1.95.