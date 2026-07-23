«Динамо» — «Крылья Советов». Сандро Шварц всё тот же

25 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 25 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.47. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 7.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Крылья Советов»

Чемпионат России по футболу вернулся — это основное событие. Есть и множество частных. В масштабах лиги явно уступающих главным, но для отдельных клубов определяющих. Среди таких однозначно второй заход Сандро Шварца в московское «Динамо». Немец доработал остаток сезона-2021/2022, после чего покинул страну. Пробовал себя в Германии и МЛС. Без особых успехов, хотя всё вовсе не так плохо, как пытались показать ретивые журналисты. В США, например, его команда с ходу ощутимо прибавила.

Бело-голубые к старту РПЛ обошлись без лишних движений. Работа на рынке ведётся, однако после богатой закупки под Валерия Карпина годичной давности разумно взять паузу. Исполнителей достаточно, пусть новый старый тренер разберётся с имеющимися кадрами и докажет, что не потерял хватку. Тогда можно подумать о новой порции внушительных инвестиций. Пока же ожидается строго точечное усиление, без фанатизма. Оно и к лучшему: перестановок и потрясений в «Динамо» за последние годы хватало. Пора бы немного успокоиться и просто качественно поработать.

Душу болельщикам согревает сохранение Константина Тюкавина. Прошлый сезон форварда выдался скомканным из-за восстановления после тяжёлой травмы, хотя эпизодами он сверкал как прежде. Притяжение из Санкт-Петербурга сохраняется, но как минимум отложено. Тюкавин постарается проявить себя под руководством Шварца. Сам говорит, что немец в личной беседе требует от него лидерства. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Начинать выпало на своём поле в матче с «Крыльями Советов».

С одной стороны, соперник более чем посильный. С другой —после отставки Магомеда Адиева резко преобразившийся. Сергей Булатов повысил не только график набора очков, но и качество футбола. Местами выглядели симпатично, выдали пару громких встреч. Не только в РПЛ. Например, высадили из Кубка России заряженный «Локомотив». Костяк сохранён, пара точечных трансферов сделана. В Самаре рассчитывают, что Булатов не остановится на достигнутом в первом полном сезоне.

Имя фаворита очевидно, но на П1 дают меньше 1.50, а лезть в форы опасно. 1-й тур, динамовцы — после смены тренера, а «Крылья Советов» по весне впечатлили. Просто так вряд ли отпустят. Иное дело — классический тотал больше 2.5 гола за 1.75. Два склонных к яркому футболу тренера, замечательный газон, хорошая погода, возвращение после пахоты на сборах. Должно быть весело! Любителям рисковать стоит рассмотреть П1 + обе забьют за 3.30. Что-нибудь в духе 2:1 или 3:1 напрашивается.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.75.