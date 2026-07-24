«Манчестер Юнайтед» готовится к новому сезону

В эту пятницу, 24 июля, «Манчестер Юнайтед» продолжит подготовку к новому сезону встречей с набравшим ход «Русенборгом». Позднее чемпион Турции «Галатасарай» сыграет в Австрии с вернувшейся в Серию А «Монцей». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед»

Матч состоится на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме и начнётся в 19:00 мск. Букмекеры считают фаворитами гостей: победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 1.70, ничья — 4.50, а успех «Русенборга» — 4.20. Однако текущая готовность команд делает ставку на англичан далеко не очевидной.

«Русенборг» находится в полноценном игровом ритме и выиграл три последних матча с общей разностью голов 8:1. Норвежцы последовательно победили «Мольде» — 2:1, «Кристиансунн» — 3:0 и «Старт» — 3:0. В пяти предыдущих встречах они забили 10 мячей. Кроме того, два года назад «Русенборг» уже обыгрывал «МЮ» на этом же стадионе — 1:0, нанеся 22 удара против пяти у соперника.

Команда Майкла Каррика начала подготовку с поражения от «Рексема» — 0:1. В первом тайме вышел достаточно опытный состав с Гарри Магуайром, Люком Шоу, Мэйсоном Маунтом, Брайаном Мбемо и Джошуа Зиркзее, однако после перерыва тренер полностью обновил сочетания. Подобная ротация ожидается и в Тронхейме: сейчас результат для «МЮ» явно менее важен, чем распределение игрового времени.

Ставить на чистую победу англичан не хочется. При этом их атакующего качества должно хватить хотя бы на один гол, а полностью сыгранный и набравший форму «Русенборг» способен воспользоваться экспериментальной обороной гостей. Берём «обе забьют» за 1.60. Такой вариант проходит и при наиболее логичных счетах 1:1 или 1:2.

Прогноз на матч «Галатасарай» — «Монца»

Встреча пройдёт на нейтральном поле — на «Райффайзен Арене» в австрийском Линце. Начало запланировано на 21:00 мск. «Галатасарай» проводит первый матч зарубежной части сборов, а для «Монцы» это будет вторая летняя контрольная игра.

Стамбульцы в четвёртый раз подряд стали чемпионами Турции, а подготовку к новому сезону начали с разгрома «Умраниеспора» — 5:1. Причём команда Окана Бурука пропустила первой, но ещё до перерыва перевернула встречу, а во втором тайме забила трижды. Даже при широкой ротации атакующий потенциал «Галатасарая» остаётся очень высоким.

«Монца» вернулась в Серию А через плей-офф, хотя в ответной встрече с «Катандзаро» уступила — 0:2. Первый летний спарринг команды Ивана Юрича сразу выявил проблемы в обороне: итальянцы победили «Про Верчелли» со счётом 4:3, пропустив третий мяч на 84-й минуте. Тренерскому штабу ещё предстоит наладить баланс между линиями.

Товарищеский статус и нейтральное поле добавляют риска, однако разница в качестве состава остаётся заметной. «Галатасарай» уже показал хорошую результативность, тогда как оборона новичка Серии А пока допускает слишком много моментов. Победа турецкого клуба предлагается за 1.50. Можно даже рискнуть и взять ИТБ1 2.5 мяча за 2.27.

Экспресс на товарищеские матчи 24 июля 2026 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед» за 1.60.

Ставка 2: «Галатасар» забьёт «Монце» больше 2.5 мяча за 2.27.

Общий коэффициент: 1.60 × 2.27 = 3.63.