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ЦСКА — Балтика: прогноз и трансляция 24 июля 2026 года, коэффициенты и ставки, время начала, какой канал

«Балтика» и ЦСКА открывают 1-й тур РПЛ
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи 24 июля 2026 года
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Экспресс на футбол 24 июля 2026 года.

Сегодня, 24 июля, противостоянием ЦСКА и «Балтики» откроется новый сезон чемпионата России. За несколько часов до этого в Австрии шестая команда Англии «Борнмут» проведёт первый матч под руководством Марко Розе — с набравшим форму «Санкт-Паули». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Балтика»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Армейцы провалили заключительную часть подготовки. Сначала они уступили «Динамо» со счётом 3:4 и «Локомотиву» — 0:1, а затем пропустили пять мячей в Братском кубке — 2:5. Таким образом, ЦСКА потерпел три поражения подряд, пропустив в общей сложности 10 голов. Особенно тревожно выглядит начало последнего дерби: к 31-й минуте красно-синие уступали уже 0:4.

Однако автоматически переносить результативность контрольных встреч на 1-й тур не стоит. «Балтика» традиционно заставляет соперника играть медленно и вязко. В прошлом сезоне команды встречались четырежды: ЦСКА победил 2:0 и 1:0, калининградцы выиграли 1:0, а ещё один матч завершился со счётом 1:1. Ни в одной из этих встреч не было забито больше двух мячей.

Команда Андрея Талалаева при этом гораздо увереннее прошла сборы: победила «Волгу» — 3:0, «Акрон» — 1:0, дважды разгромила «Тиквеш» — 5:0 и 6:0, а в последнем спарринге сыграла 1:1 с «Краснодаром». Гости способны снова осложнить жизнь ЦСКА, но брать двойной шанс рискованно. После предсезонных проблем армейцы должны в первую очередь восстановить порядок в обороне. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Санкт-Паули»

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
24 июля 2026, пятница. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут, Англия
Нет данных
Санкт-Паули
Гамбург, Германия

Для «Борнмута» это первый матч после ухода Андони Ираолы. Вместо него команду возглавил Марко Розе, который только 17 июля провёл свою первую тренировку. Новый тренер наверняка начнёт менять структуру прессинга и даст игровое время большому количеству футболистов. Качества состава хватит для гола, однако ждать безошибочной обороны при новых требованиях рано.

«Санкт-Паули» находится в значительно лучшем игровом ритме. Немцы уже провели четыре спарринга и выиграли каждый: 6:2 у «Альтоны», 3:1 у «Киккерс Эмден», 4:1 у «Бабельсберга» и 2:1 — у «Горицы». За четыре встречи команда Марцеля Раппа забила 15 мячей, но ни разу не сохранила ворота «сухими».

«Борнмут» должен пользоваться разницей в классе, однако полностью сыгранный «Санкт-Паули» способен наказать экспериментальную оборону англичан. Чистая победа фаворита стоит слишком мало, а обмен голами проходит даже при осторожном счёте 1:1. Берём «обе забьют» за 1.64.

Экспресс на матчи 24 июля 2026 года

  • Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче ЦСКА — «Балтика» за 1.73.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Борнмут» — «Санкт-Паули» за 1.64.

Общий коэффициент: 1.73 × 1.64 = 2.84.

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