«Балтика» и ЦСКА открывают 1-й тур РПЛ

Сегодня, 24 июля, противостоянием ЦСКА и «Балтики» откроется новый сезон чемпионата России. За несколько часов до этого в Австрии шестая команда Англии «Борнмут» проведёт первый матч под руководством Марко Розе — с набравшим форму «Санкт-Паули». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Балтика»

Армейцы провалили заключительную часть подготовки. Сначала они уступили «Динамо» со счётом 3:4 и «Локомотиву» — 0:1, а затем пропустили пять мячей в Братском кубке — 2:5. Таким образом, ЦСКА потерпел три поражения подряд, пропустив в общей сложности 10 голов. Особенно тревожно выглядит начало последнего дерби: к 31-й минуте красно-синие уступали уже 0:4.

Однако автоматически переносить результативность контрольных встреч на 1-й тур не стоит. «Балтика» традиционно заставляет соперника играть медленно и вязко. В прошлом сезоне команды встречались четырежды: ЦСКА победил 2:0 и 1:0, калининградцы выиграли 1:0, а ещё один матч завершился со счётом 1:1. Ни в одной из этих встреч не было забито больше двух мячей.

Команда Андрея Талалаева при этом гораздо увереннее прошла сборы: победила «Волгу» — 3:0, «Акрон» — 1:0, дважды разгромила «Тиквеш» — 5:0 и 6:0, а в последнем спарринге сыграла 1:1 с «Краснодаром». Гости способны снова осложнить жизнь ЦСКА, но брать двойной шанс рискованно. После предсезонных проблем армейцы должны в первую очередь восстановить порядок в обороне. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Санкт-Паули»

Для «Борнмута» это первый матч после ухода Андони Ираолы. Вместо него команду возглавил Марко Розе, который только 17 июля провёл свою первую тренировку. Новый тренер наверняка начнёт менять структуру прессинга и даст игровое время большому количеству футболистов. Качества состава хватит для гола, однако ждать безошибочной обороны при новых требованиях рано.

«Санкт-Паули» находится в значительно лучшем игровом ритме. Немцы уже провели четыре спарринга и выиграли каждый: 6:2 у «Альтоны», 3:1 у «Киккерс Эмден», 4:1 у «Бабельсберга» и 2:1 — у «Горицы». За четыре встречи команда Марцеля Раппа забила 15 мячей, но ни разу не сохранила ворота «сухими».

«Борнмут» должен пользоваться разницей в классе, однако полностью сыгранный «Санкт-Паули» способен наказать экспериментальную оборону англичан. Чистая победа фаворита стоит слишком мало, а обмен голами проходит даже при осторожном счёте 1:1. Берём «обе забьют» за 1.64.

Экспресс на матчи 24 июля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче ЦСКА — «Балтика» за 1.73.

Ставка 2: обе забьют в матче «Борнмут» — «Санкт-Паули» за 1.64.

Общий коэффициент: 1.73 × 1.64 = 2.84.