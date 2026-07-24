ЦСКА — «Балтика». И кто назвал армейцев фаворитами?

Москвичи проиграли три последних контрольных матча, пропустив в них 10 мячей.

24 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Балтика». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч ЦСКА — «Балтика» 24 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.05. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 4.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Балтика»

Разница между пятым и шестым местами прошлого чемпионата составила всего пять очков. Однако ЦСКА играет дома и обладает более известным составом, поэтому автоматически получил статус фаворита. Только коэффициент около 2.00 на армейцев выглядит скорее платой за имя и «ВЭБ Арену», чем отражением нынешней готовности команды.

Летом Дмитрий Игдисамов был утверждён главным тренером на постоянной основе. Ранее специалист работал преимущественно с молодёжной командой и только в мае принял основу. Контракт заключён по схеме «2+2». Получается, армейцы начинают сезон с наставником, которому ещё предстоит адаптировать собственные идеи под взрослый футбол.

Контрольные встречи показали, что перестройка проходит тяжело. ЦСКА уступил «Динамо» — 3:4, «Локомотиву» — 0:1 и снова «Динамо» — 2:5. В последней встрече бело-голубые четыре раза отличились уже к 31-й минуте. Рикардо открыл счёт на четвёртой минуте, а затем оборона армейцев последовательно позволила забить Фомину, Тюкавину и Бителло.

Отдельная проблема — отсутствие Игоря Акинфеева. Игдисамов признал, что капитан не скоро вернётся в общую группу. В предсезонных встречах надёжной замены ему найти не удалось: ЦСКА пропускал после быстрых атак, стандартов и позиционных ошибок. Для встречи с командой Андрея Талалаева это особенно опасно.

«Балтика» подготовилась намного убедительнее. Калининградцы победили «Волгу» — 3:0, «Акрон» — 1:0, «Ыспартаспор» — 11:0, дважды разгромили «Тиквеш» — 5:0 и 6:0, а в заключительном спарринге сыграли вничью с «Краснодаром» — 1:1. Единственный мяч за этот отрезок они пропустили именно от вице-чемпиона России.

Конечно, бо́льшую часть соперников калининградцев нельзя сравнить по уровню с ЦСКА. Однако структура команды сохранилась. В прошлом чемпионате «Балтика» пропустила всего 21 мяч за 30 туров — лучший показатель лиги после «Зенита». Талалаеву не требуется заново объяснять футболистам принципы прессинга, расположение без мяча и переходы в контратаки.

В прошлом сезоне соперники встречались четыре раза. В чемпионате они обменялись домашними победами со счётом 1:0, а на «ВЭБ Арене» в Кубке «Балтика» сравняла на последних минутах и выиграла серию пенальти. Значит, сама площадка не гарантирует армейцам комфортного преимущества.

ЦСКА должен больше владеть мячом, но именно такой сценарий позволит гостям играть в привычной манере. «Балтика» лучше готова физически, стабильнее выглядит без мяча и способна наказать ещё не отлаженную оборону хозяев. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.88.