«Акрон» — «Зенит». Гораздо легче, чем со «Спартаком»

25 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Акрон» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Акрон» — «Зенит» 25 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.39. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.30. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Зенит»

Действующий чемпион приступает к защите титула. Позади эмоциональная победа в матче за Суперкубок России над «Спартаком». Разумеется, на фоне судейского скандала. Сразу скажем: красно-белые выглядели как минимум не хуже, а вообще даже лучше. Однако «Зенит» показал характер и сражался до конца. Без везения не обошлось, но свою часть работы выполнили. Забрали трофей, пусть и второстепенный.

Ожидать от сине-бело-голубых фейерверка не приходилось. Первая игра сезона, Дуглас Сантос и Луис Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира — 2026, а равнозначных замен им нет. Естественно, на фоне мощного соперника без пары важнейших исполнителей выглядели не лучшим образом. Гораздо важнее, что рук не опустили и в конце концов добились своего. Теперь наступает рутина национального первенства.

«Акрон» в минувшем сезоне доигрался до стыковых матчей. После чего запустил новый цикл. С Артёмом Дзюбой расстались, а пост главного тренера занял серб Срджан Благоевич. Первое впечатление приятное. На сборах тольяттинцы выглядели симпатично, забивали исправно, действовали смелее прежнего. Если перенесут наработки на официальные матчи, наверняка финишируют выше, чем год назад.

Правда, к битве с действующим чемпионом они сейчас вряд ли готовы. Как раз сыгранности пока не хватает, да и ошибки в обороне на ровном месте случались регулярно. Петербуржцы не блещут в позиционных атаках, часто просто перекатывают мяч туда-сюда, однако наказывать за оплошности умеют. Всё же уровень индивидуального мастерства по меркам РПЛ внушительный. Вероятно, свои пару мячей всё же найдут. Для победы должно хватить.

Правда, и «Акрон» едва ли планирует оставаться с пустыми руками. В трёх предыдущих личных встречах в Самарской области было весело: 1:1 с победой хозяев в серии пенальти в Кубке России, 0:5 осенью 2024 года, 1:1 — в минувшем сезоне. А уж после ухода Тедеева должно быть ещё бодрее. Разумеется, «Зенит» тут явный фаворит, хотя лезть в большие форы на старте сезона опасно. Мы бы выбирали между ИТБ 2 голов сине-бело-голубых за 1.73 и общим тоталом больше 3 мячей за 1.95. Хозяевам по силам забить, однако зацепиться за очки будет сложно.

Ставка: ИТБ 2 голов «Зенита» за 1.73.