«Спартак» — «Родина». Добро пожаловать в новую жизнь

25 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Родина» 25 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.36. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 5.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Родина»

Субботняя программа 1-го тура чемпионата России по футболу завершится в Москве. На «Лукойл Арене» «Спартак» сыграет с «Родиной». Должно быть весело. Обе команды представляют столицу, хотя назвать это противостояние дерби, конечно, нельзя. В конце концов, гости только дебютируют в элитном дивизионе. Кое-какое имя уже заработали, не более того. Весь труд впереди.

Справедливости ради история очных встреч не пустует. Осенью 2020 года пересекались на групповом этапе Кубка России. Тогда красно-белые без особых хлопот оформили разгром — 5:1. Сейчас кажется, что игра происходила в другой жизни: забивали Остон Урунов, Александр Соболев, Эсекьель Понсе, Айртон (и Роман Зобнин — у него особые отношения со временем), а главным тренером был Доменико Тедеско. Шести лет не прошло, а сколько всего изменилось!

Год назад соперники проводили товарищеский матч, хотя воспринимать его всерьёз сложно. Коротко заметим — «Спартак» победил со счётом 2:1. С тех пор «Родина» естественным путём доросла до РПЛ. Быстро и чётко отреагировала после неудачного начала сезона, доверилась Хуану Диасу и в конце концов заняла первое место. Даже «Факел» опередила.

Обе команды на трансферном рынке не активничают. Для «Родины» это принципиальная позиция: изначально заявляли о желании строить команду вдолгую, а не менять по 15 человек при повышении в классе. Обошлись парой точечных дополнений. Состав в любом случае добротный, да и прошлогодний пример «Балтики» доказывает, что добиваться успеха можно на тренировочном поле, а не на трансферном рынке. Достойный уважения подход.

Красно-белые выписали из Испании Виктора Параду — левого защитника и левого центрального защитника в тройке. Приятное усиление, хотя на уровне Ла Лиги не выделялся. Но много ли в РПЛ в последнее время появлялось футболистов из железного стартового состава не самого слабого представителя чемпионата Испании? Вот именно. В остальном «Спартак» разгрузил заявку и затаился. Усиление вроде как ожидается, а когда и куда — скоро узнаем.

В матче за Суперкубок России с «Зенитом» подопечные Хуана Карлоса Карседо порадовали. В концовке засуетились и в конце концов трофей упустили, однако впечатление произвели. Лишний раз говорить о судействе надоело ещё до старта РПЛ. Гораздо важнее, что физически готовы хорошо. Вопросы прежде всего к реализации. Вероятно, для победы над новичком элитного дивизиона ресурсов достаточно. Две играющие команды, которые не склонны катать вату и выжидать. Напрашиваются голы. Тотал больше 3 мячей за 1.73 — хороший вариант, ставка посмелее — П1 + тотал больше 3.5 гола за 2.65.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.73.