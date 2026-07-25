Экспресс на 1-й тур РПЛ

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартовал! Сегодня, 25 июля, программа продолжится четырьмя встречами. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Спартак» — «Родина»

Субботняя программа 1-го тура чемпионата России по футболу завершится в Москве. На «Лукойл Арене» «Спартак» сыграет с «Родиной». Должно быть весело. Обе команды представляют столицу, хотя назвать это противостояние дерби, конечно, нельзя. В конце концов, гости только дебютируют в элитном дивизионе. Кое-какое имя уже заработали, не более того. Весь труд впереди. Красно-белые же выписали из Испании Виктора Параду — левого защитника и левого центрального защитника в тройке. Приятное усиление, хотя на уровне Ла Лиги не выделялся.

В матче за Суперкубок России с «Зенитом» подопечные Хуана Карлоса Карседо порадовали. В концовке засуетились и в конце концов трофей упустили, но впечатление произвели. Лишний раз говорить о судействе надоело ещё до старта РПЛ. Гораздо важнее, что физически готовы хорошо. Вопросы прежде всего к реализации. Вероятно, для победы над новичком элитного дивизиона ресурсов достаточно. Две играющие команды, которые не склонны катать вату и выжидать. Напрашиваются голы. Тотал больше 3 мячей за 1.73 — хороший вариант, ставка посмелее — П1 + тотал больше 3.5 гола за 2.65.

Прогноз на матч «Факел» — «Динамо» Махачкала

«Факел» снова в элитном дивизионе. И это замечательно: знающие себе цену команды с характером и страстной поддержкой болельщиков делают лигу лучше. Может, не по качеству футбола (скромнейшие ресурсы накладывают строгие ограничения), но по общей атмосфере. Другое дело, что позволять себе спады в РПЛ никак нельзя. Начинать предстоит с махачкалинского «Динамо». Пожалуй, одна из лучших лакмусовых бумажек лиги. Хочешь задержаться в элите — обязан набирать очки на своём поле.

Во-первых, с агрессией и стандартами у Махачкалы в самом деле нет проблем. Забивают при Евсееве больше, хотя и при Биджиеве не хватало прежде всего реализации. Во-вторых, Олег Василенко говорил о намерении играть смелее и больше созидать. В третьих, поле в Воронеже наконец-то радует. На наш взгляд, пара голов намечается. Самый старт сезона, полные трибуны — есть возможность добавить храбрости. Или просто поддаться эмоциям после очередного заряда болельщиков.

Прогноз на матч «Акрон» — «Зенит»

Действующий чемпион приступает к защите титула. Позади эмоциональная победа в матче за Суперкубок России над «Спартаком». Разумеется, на фоне судейского скандала. Сразу скажем: красно-белые выглядели как минимум не хуже, а вообще даже лучше. Однако «Зенит» показал характер и сражался до конца. Без везения не обошлось, но свою часть работы выполнили. Забрали трофей, пусть и второстепенный.

Правда, и «Акрон» едва ли планирует оставаться с пустыми руками. В трёх предыдущих личных встречах в Самарской области было весело: 1:1 с победой хозяев в серии пенальти в Кубке России, 0:5 осенью 2024 года, 1:1 — в минувшем сезоне. А уж после ухода Тедеева должно быть ещё бодрее. Разумеется, «Зенит» тут явный фаворит, хотя лезть в большие форы на старте сезона опасно. Мы бы выбирали между ИТБ 2 голов сине-бело-голубых за 1.73 и общим тоталом больше 3 мячей за 1.95. Хозяевам по силам забить, однако зацепиться за очки будет сложно.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Крылья Советов»

Чемпионат России по футболу вернулся — это основное событие. Есть и множество частных. В масштабах лиги явно уступающих главным, но для отдельных клубов определяющих. Среди таких однозначно второй заход Сандро Шварца в московское «Динамо». Немец доработал остаток сезона-2021/2022, после чего покинул страну. Пробовал себя в Германии и МЛС. Без особых успехов, хотя всё вовсе не так плохо, как пытались показать ретивые журналисты. В США, например, его команда с ходу ощутимо прибавила.

Имя фаворита очевидно, но на П1 дают меньше 1.50, а лезть в форы опасно. 1-й тур, динамовцы — после смены тренера, а «Крылья Советов» по весне впечатлили. Просто так вряд ли отпустят. Иное дело — классический тотал больше 2.5 гола за 1.75. Два склонных к яркому футболу тренера, замечательный газон, хорошая погода, возвращение после пахоты на сборах. Должно быть весело! Любителям рисковать стоит рассмотреть «П1 + обе забьют» за 3.30. Что-нибудь в духе 2:1 или 3:1 напрашивается.

Экспресс на матчи 1-го тура РПЛ 25 июля 2026 года

Ставка 1: тотал больше 3 мячей в матче «Спартак» — «Родина» за 1.73.

тотал больше 3 мячей в матче «Спартак» — «Родина» за 1.73. Ставка 2: тотал больше 2 голов в матче «Факел» — «Динамо» Махачкала за 2.05.

тотал больше 2 голов в матче «Факел» — «Динамо» Махачкала за 2.05. Ставка 3: ИТБ 2 голов «Зенита» в матче с «Акроном» за 1.73.

ИТБ 2 голов «Зенита» в матче с «Акроном» за 1.73. Ставка 4: тотал больше 2.5 гола в матче «Динамо» Москва — «Крылья Советов» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.73 х 2.05 х 1.73 х 1.75 = 10.7.