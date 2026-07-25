Экспресс на матчи Первой лиги 25 июля 2026 года

Первая лига, второй по силе и статусу футбольный дивизион России, вернулся из отпуска чуть раньше РПЛ. А потому сегодня, 25 июля, следим за 3-м туром. Вернее, за некоторыми встречами: «Челябинск» — «Нижний Новгород» и «Текстильщик» — «Спартак» Кострома.

Прогноз на матч «Челябинск» — «Нижний Новгород»

Шесть очков после двух туров, шесть забитых мячей и состав, недавно выступавший в РПЛ. Победа «Нижнего Новгорода» кажется наиболее очевидным выбором. Однако коэффициент 2.15 показывает, что букмекеры не спешат превращать гостей в безоговорочного фаворита. И для подобной осторожности есть основания. С атакой у команды Вадима Гаранина действительно полный порядок. Нижегородцы начали сезон с победы над «Ротором» — 4:2, а затем обыграли на выезде «КАМАЗ» — 2:1. За два тура отличились сразу шесть футболистов.

Зато в обороне гости пока не демонстрируют уровень команды, которую можно уверенно брать через сухую победу. В 1-м туре «Нижний Новгород» за две минуты повёл 2:0, но ещё до перерыва позволил Эммерсону оформить дубль после двух угловых. Только реализованный Грулёвым пенальти вернул хозяевам преимущество. «Челябинск» уже доказал, что дома способен поддерживать высокий темп. В стартовом туре команда победила «СКА-Хабаровск» — 3:1. На трибунах собралось более пяти тысяч человек, хозяева создали несколько моментов ещё до первого гола, а после перерыва полностью перехватили инициативу.

«Нижний Новгород» сильнее по составу и должен создавать достаточно моментов для продолжения победной серии. Однако все три пропущенных гостями мяча возникли после того, как команда уже вела в счёте. Если подобный сценарий повторится, «Челябинск» при поддержке своих трибун способен воспользоваться потерей концентрации фаворита. Ожидаемый счёт — 1:2.

Прогноз на матч «Текстильщик» — «Спартак» Кс

Шесть очков, пять забитых мячей и единоличное лидерство в чемпионате. Победа «Спартака» кажется очевидным выбором, особенно на фоне одного набранного «Текстильщиком» очка. Однако коэффициент ниже 1.90 на гостей уже учитывает и разницу в статусе, и результаты первых туров. Покупать фаворита по такой цене необязательно.

Главным героем костромичей стал Амур Калмыков. В стартовом туре нападающий оформил хет-трик во встрече с «КАМАЗом» — 3:1, а затем дважды забил «Сочи» — 2:0. Получается, именно Калмыков является автором всех пяти голов команды в новом сезоне. Только говорить о безупречной обороне лидера преждевременно. «КАМАЗ» сумел забить костромичам, а во 2-м туре сохранить ворота в неприкосновенности помог промах соперника с пенальти.

«Спартак» лучше использует моменты и располагает самым результативным футболистом чемпионата. Гости справедливо считаются фаворитами и наверняка создадут шансы для Калмыкова. Однако «Текстильщик» уже забивал и «Арсеналу», и «Уфе», а теперь проведёт принципиальную встречу на своём поле. Сухая победа лидера выглядит менее вероятной, чем предполагают его стартовые результаты. Костромичи могут продлить победную серию, но хозяева заставят их понервничать. Наиболее вероятный счёт — 1:2.

Экспресс на матчи Первой лиги 25 июля 2026 года

Ставка 1: обе команды забьют в матче «Челябинск» — «Нижний Новгород» за 1.84.

обе команды забьют в матче «Челябинск» — «Нижний Новгород» за 1.84. Ставка 2: обе команды забьют в матче «Текстильщик» — «Спартак» Кс за 1.79.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.79 = 3.29.