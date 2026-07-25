Бокс и UFC сегодня: Анкалаев — Гуськов и Цзю — Спенс

Сегодня, 25 июля, в Абу-Даби Магомед Анкалаев встретится с Богданом Гуськовым, а позднее Тим Цзю проведёт один из важнейших боёв в карьере — против бывшего объединённого чемпиона мира Эррола Спенса. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на бой Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов

Поединок возглавит турнир UFC Fight Night в Абу-Даби и будет рассчитан на пять раундов. Изначально Анкалаев готовился к Халилу Раунтри, однако американец получил травму. Гуськов согласился выйти на замену менее чем за две недели до турнира, перенеся запланированный бой с Яном Блаховичем.

Букмекеры практически не оставляют узбекистанцу шансов. Победа Анкалаева оценивается коэффициентом 1.18, успех Гуськова — 4.92. Тотал больше 2.5 раунда предлагается за 2.08, а противоположный вариант — за 1.70.

Недооценивать Гуськова всё равно нельзя. Он одержал 18 побед, причём каждую — досрочно: 15 нокаутами и три —приёмами. В последнем поединке Богдан свёл вничью встречу с Блаховичем, а до этого последовательно победил четырёх соперников. Однако главным слабым местом остаётся защита от переводов: против универсального Анкалаева одного тяжёлого удара может оказаться недостаточно.

Россиянину после досрочного поражения от Алекса Перейры незачем устраивать открытый размен. Магомед способен переждать стартовую активность соперника, подключить борьбу и постепенно лишить Гуськова пространства. Чистая победа фаворита стоит слишком мало, поэтому усилим её тоталом больше 1.5 раунда. На сочетание «Анкалаев победит и бой продлится больше 1.5 раунда» предлагается коэффициент около 1.83.

Прогноз на бой Тим Цзю — Эррол Спенс

Главный бой вечера на «Afterpay Arena» в Сиднее рассчитан на 12 раундов. Спенс считается небольшим фаворитом: его победа идёт за 1.80, успех Цзю — за 2.20, а ничья — за 18.00. Формально американец обладает более высоким классом и намного более серьёзным чемпионским резюме, однако нынешние котировки опираются именно на прежний статус Эррола.

Спенс не выходил на ринг после разгромного поражения от Теренса Кроуфорда летом 2023 года. Теперь 36-летний боксёр возвращается после трёхлетнего простоя, едет на территорию соперника и сразу проводит 12-раундовый бой в среднем весе. Даже если Эррол сохранил технику и чувство дистанции, воспроизвести их под постоянным давлением без промежуточного поединка будет намного сложнее.

Цзю после двух поражений подряд от Себастьяна Фундоры перезапустил карьеру. Сначала прошёл Энтони Веласкеса, а в апреле полностью разобрал ранее непобеждённого Дениса Нурджу: отправил соперника в нокдаун и забрал все 10 раундов на карточках каждого судьи — 100-88.

Спенс способен выигрывать первые раунды за счёт джеба и работы с дальней дистанции. Но по мере развития боя преимущество должно переходить к более активному и физически готовому Цзю. Тим провёл девять поединков с момента последнего выхода американца, не будет мучить организм тяжёлой сгонкой и получит поддержку домашних трибун. За коэффициент 2.20 выберем победу Цзю — необязательно нокаутом, поскольку австралийца устроит и решение судей.

Экспресс на бои 25 июля 2026 года

Ставка 1: Анкалаев победит Гуськова и тотал больше 1.5 раунда за 1.83.

Ставка 2: победа Тима Цзю над Спенсом за 2.20.

Общий коэффициент: 1.83 × 2.20 = 4.03.