«Сочи» — «Арсенал». Осинькина снова подведёт оборона

Соперники уже встречались этим летом и забили шесть мячей на двоих.

26 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Сочи» — «Арсенал» Тула. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 мск.

Коэффициенты на матч «Сочи» — «Арсенал» Тула 26 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 1.80. Победа тульского «Арсенала» оценивается коэффициентом 4.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.24. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

Прогноз на матч Первой лиги «Сочи» — «Арсенал» Тула

Статус недавнего участника РПЛ, преимущество своего поля и более качественный состав закономерно делают «Сочи» фаворитом. Только команда Игоря Осинькина пока совсем не выглядит коллективом, готовым спокойно пройти Первую лигу. После двух туров у южан одно очко и четыре пропущенных мяча.

Сначала сочинцы позволили «Шиннику» повести 2:0, хотя затем отыгрались за четыре минуты. Следом дома уступили костромскому «Спартаку» — 0:2. В обоих случаях оборона фаворита проваливала начало: в Ярославле первый гол был пропущен на 14-й минуте, а Калмыков открыл счёт на «Фиште» уже на второй.

Однако поражение от костромичей получилось не настолько однозначным, как можно подумать по результату. После второго гола «Сочи» владел инициативой, создавал моменты, не реализовал пенальти и всё-таки отправил мяч в ворота, но судьи отменили гол из-за офсайда. С атакующей игрой у команды значительно меньше проблем, чем с защитой.

«Арсенал» набрал три очка. Туляки перевернули встречу с «Текстильщиком» — 2:1, забив дважды за короткий отрезок, после чего уступили «Нефтехимику» — 0:1. Однако в проигранном матче команда Дмитрия Гунько нанесла 16 ударов против пяти и регулярно добиралась до чужой штрафной. У Рейеса, Магомедова и Горбунова были хорошие возможности, поэтому «0» в графе забитых не отражает качества созданных моментов.

Особенно показателен контрольный матч этих команд, состоявшийся 26 июня. Встреча необычного формата — два отрезка по 60 минут — завершилась со счётом 3:3. «Сочи» вёл 2:0 и 3:1, но позволил сопернику отыграться. Рейес оформил дубль, ещё один гол забил Тимур Жамалетдинов. Причём в концовке доминиканский нападающий туляков попал в штангу и едва не сделал хет-трик.

Напрямую переносить результат двухчасового спарринга на официальный матч нельзя, однако он ещё раз подчёркивает уязвимость обороны хозяев. «Сочи» после неудачного старта обязан активно идти вперёд и по количеству создаваемых моментов близок к первой победе. Только четыре пропущенных мяча за два тура не позволяют доверять его защите. «Арсеналу» будет удобнее искать шансы в контратаках, нежели вскрывать организованную оборону, как неделю назад.

Сочинцы способны победить за счёт индивидуального класса, но сухой матч хозяев выглядит маловероятным. Ожидаемый счёт — 2:1.

Ставка: обе команды забьют за 2.13.