«Торпедо» — «Шинник». Москва потеряет первые очки

26 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Шинник». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало — в 17:00 мск.

Коэффициенты на матч «Торпедо» — «Шинник» 26 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Торпедо» предлагается с коэффициентом 1.82. Победа «Шинника» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Шинник»

Шесть очков после двух туров, четыре забитых мяча и всего один пропущенный. Победа «Торпедо» кажется наиболее очевидным выбором, особенно с учётом разницы в статусе и преимущества своего поля. Только коэффициент около 1.80 уже полностью учитывает успешный старт москвичей и практически не оставляет пространства для ошибки.

Первую победу команда Александра Сторожука вырвала у «Урала» на второй компенсированной минуте. Победный мяч забил центральный защитник Сергей Бородин. Результат получился важным, но говорить об игровом превосходстве автозаводцев по такой встрече сложно: до последней атаки матч закономерно двигался к нулевой ничьей. Протокол встречи только подтверждает, насколько тонкой была граница между тремя очками и одним.

В следующем туре «Торпедо» выглядело значительно убедительнее и победило «Волгу» — 3:1. Александр Юшин оформил дубль за четыре минуты, а после пропущенного мяча Артур Галоян практически сразу восстановил комфортное преимущество. Однако ульяновцы проиграли оба стартовых матча и пропустили пять раз. Поэтому разгром одного из аутсайдеров пока не превращает москвичей в безусловного фаворита всей Первой лиги.

«Шинник» начал сезон с 2:2 во встрече с вылетевшим из РПЛ «Сочи». Ярославцы владели мячом лишь 30% времени, но создали моменты на 1,97 ожидаемого гола и нанесли шесть ударов в створ. Илья Порохов и Вадим Карпов обеспечили хозяевам преимущество 2:0, которое команда упустила за четыре минуты. Даже при территориальном превосходстве сочинцев назвать результат случайностью нельзя: по качеству моментов соперники оказались практически равны.

Во 2-м туре команда Дениса Бояринцева дожала «Ленинградец» — 2:0. Оба мяча были забиты после 80-й минуты: отличились Илья Азявин и Даниил Мартовой. Получается, четыре гола «Шинника» в новом сезоне распределились между четырьмя футболистами. Ярославцы способны сохранять структуру до концовки и не зависят от одного завершителя.

Главный аргумент против П1 — стабильность гостей на длинной дистанции. «Шинник» не проигрывает 16 матчей подряд с учётом контрольных встреч, а его серия без поражений непосредственно в Первой лиге достигла 14 туров. При этом команда успела сменить главного тренера: в июне вместо Артёма Булойчика был назначен Денис Бояринцев, однако перестановка не разрушила отлаженную игру без мяча.

Неудобен «Шинник» москвичам и стилистически. Три последние очные встречи завершились вничью — 1:1, 0:0 и 1:1. Всего в 10 предыдущих матчах соперники одержали по две победы, ещё шесть раз разделили очки. Только однажды на этом отрезке было забито больше двух мячей. История личных встреч показывает, что статус фаворита редко помогает «Торпедо» получить комфортную игру.

Хозяева будут больше владеть мячом, но «Шинник» уже продемонстрировал в матче с «Сочи», что способен создавать моменты при минимальном контроле. Ярославцы организованны, хорошо готовы физически и не заслуживают коэффициента около 4.50 на победу. Серия «Торпедо» может продолжиться без поражения, но третий выигрыш подряд выглядит переоценённым. Ожидаемый счёт — 1:1.

Ставка: «Шинник» не проиграет за 1.98.