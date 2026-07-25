«Оренбург» — «Ростов». Сказ об удивительном гостеприимстве

26 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 26 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 2.48. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов»

В личных встречах соперников в последнее время наметилась редкая тенденция: гораздо чаще побеждает тот, кто выступает на чужом поле. Три раза подряд побеждают гости. Что любопытно, всякий раз с разницей в один мяч — 1:0, снова 1:0 и 2:1. Если увеличить выборку и взять в расчёт Кубок страны, динамика не изменится: четыре победы выездного коллектива в пяти предыдущих встречах, все с разницей в один гол.

В общем, если вы верите в подобные вещи и любите выискивать последовательности, рассмотрите П2 с разницей строго в один мяч с коэффициентом 4.60. Потенциальный выигрыш впечатляет, а шансы на успех как минимум неплохие. Если помните, вторая встреча в минувшем сезоне состоялась в 27-м туре, когда оренбуржцы вырвали победу в концовке после гола Гедеона Гузины. В том эпизоде грубо ошибся вратарь Ятимов, убежавший к линии штрафной.

Межсезонье для обеих команд складывается непросто. В «Оренбурге» разбежались ключевые легионеры. У кого-то аренда истекла, кого-то продали. Хорди Томпсон просто решил не приезжать в расположение клуба. Финансовые возможности скромные, потому и обновление не вызывает доверия: набрали новых легионеров, по большей части в аренду. В былые годы с иностранцами славно попадали, а вот как будет теперь?

Вызывает вопросы центр поля. Не исключено, что снова арендуют у «Зенита» Ду Кейроса. Пока же несколько позиций откровенно провисают. Ильдар Ахметзянов великолепно проявил себя после назначения в прошлом сезоне, однако сейчас качество подручного материала навевает тоску. Неужели снова справится? Тогда интерес от клубов с иным уровнем амбиций не заставит себя ждать.

У «Ростова» продолжаются перестановки в руководстве. Финансовая ситуация всё ещё оставляет желать лучшего, да и несколько важных футболистов основы ушли. Несмотря на это, состав перебрали со вкусом и практически без затрат. Арендовали молодого вратаря «Краснодара» Голикова, из Азербайджана выписали Игора Ногейру, доверились Михайлову, Мухину и Олусегуну. Вероятно, смотреть на футбол ростовчан порой по-прежнему будет сложно, но никого просто так они не отпустят. С учётом проблем хозяев возникает желание играть против линии. Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.95 выглядят неплохо, на П2 с нулевой форой дают за 2.15.

Ставка: победа «Ростова» с нулевой форой за 2.15.