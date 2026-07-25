«Локомотив» — «Ахмат». Черчесов покоряет Москву

26 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 26 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.65. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 5.34. Ничейный исход можно найти в линии за 4.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»

Честно говоря, букмекерская линия на эту игру вызывает серьёзные сомнения. Шансы «Локомотива» не просто оцениваются выше, такой подход как раз вопросов не оставил бы. Москвичи идут явным фаворитом, на их лобовую победу выставлен коэффициент 1.65. Хотя воспринимать грозненцев аутсайдером слишком опасно. И причин для неожиданного результата в 1-м туре предостаточно.

Дело даже не в очных встречах. Хотя нельзя не отметить, что в последнее время железнодорожники испытывают трудности. В трёх предыдущих случаях неизменно пропускали и оставались без побед. Справедливости ради то же самое можно сказать о сопернике. Три мирных исхода подряд в чемпионатах России с голами в обе стороны. В марте 2025 года выдали 1:1, в минувшем сезоне было 1:1 и 2:2. Бодренько, весело, без выявления сильнейшего.

Основная причина: за пару летних месяцев команды ощутимо изменились. Одни ослабли, другие — наоборот. «Локомотив» не потянул выкуп Пруцева, из-за чего середина поля обречена просесть. Похоже, Алексею Батракову предстоит действовать глубже, а он наиболее эффективен в качестве «десятки». Подвис Монтес, давно желающий сменить клуб. Вдобавок ко всему незадолго до старта первенства продали «Краснодару» Дмитрия Воробьёва. Тут важен контекст, дело не в трансфере как таковом.

Сама по себе сделка замечательная: продали немолодого футболиста на краткосрочном контракте «Краснодару» за внушительную сумму. Проблемы две. Во-первых, время: продажа состоялась во второй половине июля, в контрольных матчах Михаил Галактионов выпускал Воробьёва в основе. Времени на адаптацию тренеру не оставили. Во-вторых, замены нет, а Раков и Руденко на острие — в лучшем случае непроверенные варианты. А то и вовсе сомнительные.

Из-за внушительных финансовых проблем средства от продажи Воробьёва по большей части пойдут на выплаты долгов. Галактионов, конечно, хорош, но ведь у всего есть свои пределы. «Ахмат» тем временем которое трансферное окно подряд укрепляет состав. Если учитывать опыт и хватку Черчесова, у них есть все основания нацеливаться на пятёрку сильнейших. Так что если шансы москвичей тут и выше, то явно не с таким запасом. Не будем мудрить, Х2 за 2.35 выглядит подарком.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.35.