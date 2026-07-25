«Рубин» — «Краснодар». На радость «Зениту» и «Спартаку»

26 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» 26 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.09. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар»

Воскресная программа 1-го тура чемпионата России по футболу завершится в Казани, где местный «Рубин» попытается во второй раз за календарный год тормознуть «Краснодар». Первая попытка Франка Артиги удалась на славу. Если помните, 8 марта клуб из Татарстана на своём поле одержал победу со счётом 2:1. До и после игры обсуждали больше погодные условия, в которых пришлось сражаться футболистам. С каждым новым туром южане всё чаще вспоминали ту осечку. В итоге финишировали вторыми.

Легче в новом сезоне точно не будет. Ушли сразу несколько важных футболистов. Прежде всего, конечно, Эдуард Сперцян, во многом определявший игру команды. К тому же нельзя забывать его колоссальную роль при стандартных положениях, именно полузащитник сборной Армении отвечал за подачи. Угловые и штрафные были исторически эффективны по меркам РПЛ. Удастся ли сохранить планку хотя бы на сопоставимом уровне — большой вопрос. И далеко не единственный.

Количественно замены впечатляют. Вышли на международный рынок, вернули в Россию опытнейшего Магомеда Оздоева, дали шанс родному Даниилу Уткину. Тот же Уткин всегда был специалистом по угловым и штрафным, однако это выглядит скорее как укрепление обоймы. Работы у Мурада Мусаева ожидается много, перестройка и налаживание взаимопонимания определённо потребуют времени. Как бы не отпустить конкурентов в стартовых турах.

Тот же «Рубин» — образец крепкого середняка. Франк Артига на летних сборах аккуратно пробовал схему с четырьмя защитниками. Похоже, премьера откладывается: с серьёзными оппонентами возвращался к тройке центральных. Состав у него добротный, не более. Испанский специалист ожидает трансферов, но они если и будут, то позже. Начинать сезон предстоит с теми, кто есть. В принципе, по части сыгранности у казанцев должна быть фора, а это уже кое-что.

Потому предполагаем, что фаворита ожидают трудности. «Рубин» довольно обучен и цену себе знает, а вот «Краснодару» с первых же туров будет невероятно сложно заиграть как прежде. Ожидаем высокий процент брака, много потерь и сдержанное количество моментов. Что собой представляет атака южан без травмированного Джона Кордобы и ушедшего Сперцяна — большой вопрос. Оборона у Артиги не самая мощная, но и спрашивать на сей раз будут с меньшей строгостью. Возьмём «гол в первые 30 минут — нет» за 1.87.

Ставка: гол в первые 30 минут — нет за 1.87.