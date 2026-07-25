15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Рубин — Краснодар: прогноз и ставка на матч РПЛ 26 июля 2026 года

«Рубин» — «Краснодар». На радость «Зениту» и «Спартаку»
Алексей Серяков
«Рубин» — «Краснодар»: прогноз на матч
Комментарии
Без Кордобы и Сперцяна Мураду Мусаеву будет туго.

26 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» 26 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.09. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Воскресная программа 1-го тура чемпионата России по футболу завершится в Казани, где местный «Рубин» попытается во второй раз за календарный год тормознуть «Краснодар». Первая попытка Франка Артиги удалась на славу. Если помните, 8 марта клуб из Татарстана на своём поле одержал победу со счётом 2:1. До и после игры обсуждали больше погодные условия, в которых пришлось сражаться футболистам. С каждым новым туром южане всё чаще вспоминали ту осечку. В итоге финишировали вторыми.

Легче в новом сезоне точно не будет. Ушли сразу несколько важных футболистов. Прежде всего, конечно, Эдуард Сперцян, во многом определявший игру команды. К тому же нельзя забывать его колоссальную роль при стандартных положениях, именно полузащитник сборной Армении отвечал за подачи. Угловые и штрафные были исторически эффективны по меркам РПЛ. Удастся ли сохранить планку хотя бы на сопоставимом уровне — большой вопрос. И далеко не единственный.

Количественно замены впечатляют. Вышли на международный рынок, вернули в Россию опытнейшего Магомеда Оздоева, дали шанс родному Даниилу Уткину. Тот же Уткин всегда был специалистом по угловым и штрафным, однако это выглядит скорее как укрепление обоймы. Работы у Мурада Мусаева ожидается много, перестройка и налаживание взаимопонимания определённо потребуют времени. Как бы не отпустить конкурентов в стартовых турах.

Материалы по теме
Самый щедрый в РПЛ: Барко, Батраков, Глушенков или кто-то ещё?
Самый щедрый в РПЛ: Барко, Батраков, Глушенков или кто-то ещё?

Тот же «Рубин» — образец крепкого середняка. Франк Артига на летних сборах аккуратно пробовал схему с четырьмя защитниками. Похоже, премьера откладывается: с серьёзными оппонентами возвращался к тройке центральных. Состав у него добротный, не более. Испанский специалист ожидает трансферов, но они если и будут, то позже. Начинать сезон предстоит с теми, кто есть. В принципе, по части сыгранности у казанцев должна быть фора, а это уже кое-что.

Потому предполагаем, что фаворита ожидают трудности. «Рубин» довольно обучен и цену себе знает, а вот «Краснодару» с первых же туров будет невероятно сложно заиграть как прежде. Ожидаем высокий процент брака, много потерь и сдержанное количество моментов. Что собой представляет атака южан без травмированного Джона Кордобы и ушедшего Сперцяна — большой вопрос. Оборона у Артиги не самая мощная, но и спрашивать на сей раз будут с меньшей строгостью. Возьмём «гол в первые 30 минут — нет» за 1.87.

Ставка: гол в первые 30 минут — нет за 1.87.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android