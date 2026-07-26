«КАМАЗ» — «Ротор». Дмитрий Парфёнов набирает ход

27 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Ротор». Игра пройдёт в Набережных Челнах. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч «КАМАЗ» — «Ротор» 27 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 2.54. Победа «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Ротор»

Это РПЛ только вышла из летнего отпуска, а ведущие европейские чемпионаты вовсе планируют отдыхать ещё три-четыре недели. У «Лучшей лиги мира» свой график, она не оставит любителей футбола без зрелища. Ну, по крайней мере попытается. В Первой лиге в понедельник завершится программа 3-го тура. В Набережных Челнах приунывший на старте «КАМАЗ» попробует с третьей попытки разжиться очками. Для этого требуется не уступить «Ротору».

Как и ожидалось, первый полноценный сезон без Ильдара Ахметзянова оборачивается серьёзным вызовом для представителя Татарстана. Весну прошли как минимум уверенно. Там и очковый запас был внушительный, находились на пороге стыков. И состав по большей части сохранился. Антон Хазов обошёлся без резких движений, этого хватило. Летом «КАМАЗ» уже по традиции разобрали на запчасти. Одни пошли на повышение, другие — на лучшие условия. Многие умудрились совместить. Дело житейское, в Набережных Челнах так живут давно.

А вот от подобных стартов успели отвыкнуть. Два тура, два поражения. Справедливости ради нужно делать скидку на уровень оппозиции, да и выглядели челнинцы как минимум неплохо. На выезде уступили костромскому «Спартаку» со счётом 1:3, неделю спустя дома не совладали с «Нижним Новгородом» (1:2). Итоговый счёт не должен вводить в заблуждение. Соперник ещё в первом тайме создал преимущество в два мяча, единственный гол «КАМАЗа» состоялся на 89-й минуте. Фаворит толком и испугаться не успел.

Календарь легче не становится. «Ротор», конечно, по возможностям нижегородцам уступает, однако задачи ставит высокие. После серьёзных летних изменений в составе нестабильность на первых порах ожидаема. В принципе, начали нормально. Получить 2:4 в Нижнем Новгороде неприятно, но незазорно. Там и защита не впечатлила, и вратарь Никита Чагров ошибся, что с ним бывает редко. Во 2-м туре дожали дома крепкий «СКА-Хабаровск». Играли так себе, хоть и с преимуществом. В конце концов давление вынудило оппонента ошибиться. Пенальти, гол, 1:0.

В общем, обе команды находятся в периоде становления. Конечно, волгоградцы сильнее. В то же время в первые недели нестабильность неизбежна, а соперник себе цену знает. Уверенности в победе нет, зато без гола гости вряд ли останутся. «КАМАЗ» пока не внушает доверия у собственных ворот. Суета, простые ошибки, нехватка исполнительского мастерства. На таком фоне напрашивается ИТБ 1 гола «Ротора» за 1.91. Если гости ограничатся одним мячом, произойдёт возврат.

Ставка: ИТБ 1 гола «Ротора» за 1.91.