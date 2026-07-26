Осинькин — на волнах Первой лиги: экспресс

Первая лига набирает обороты. Сегодня, 26 июля, продолжаем следить за 3-м туром второго по статусу и силе футбольного дивизиона России. Отдельного внимания заслуживают встречи «Сочи» — «Арсенал» и «Торпедо» — «Шинник».

Прогноз на матч «Сочи» — «Арсенал»

Статус недавнего участника РПЛ, преимущество своего поля и более качественный состав закономерно делают «Сочи» фаворитом. Только команда Игоря Осинькина пока совсем не выглядит коллективом, готовым спокойно пройти Первую лигу. После двух туров у южан одно очко и четыре пропущенных мяча.

«Арсенал» набрал три очка. Туляки перевернули встречу с «Текстильщиком» — 2:1, забив дважды за короткий отрезок, после чего уступили «Нефтехимику» — 0:1. Однако в проигранной встрече команда Дмитрия Гунько нанесла 16 ударов против пяти и регулярно добиралась до чужой штрафной. У Рейеса, Магомедова и Горбунова были хорошие возможности, поэтому «0» в графе забитых не отражает качества созданных моментов.

Особенно показателен контрольный матч этих команд, состоявшийся 26 июня. Встреча необычного формата — два отрезка по 60 минут — завершилась со счётом 3:3. Напрямую переносить результат двухчасового спарринга на официальную встречу нельзя, однако он ещё раз подчёркивает уязвимость обороны хозяев. Сочинцы способны победить за счёт индивидуального класса, но сухой матч хозяев выглядит маловероятным. Ожидаемый счёт — 2:1.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Шинник»

Шесть очков после двух туров, четыре забитых мяча и всего один пропущенный. Победа «Торпедо» кажется наиболее очевидным выбором, особенно с учётом разницы в статусе и преимущества своего поля. Только коэффициент около 1.80 уже полностью учитывает успешный старт москвичей и практически не оставляет пространства для ошибки.

Главный аргумент против П1 — стабильность гостей на длинной дистанции. «Шинник» не проигрывает 16 матчей подряд с учётом контрольных встреч, а его серия без поражений непосредственно в Первой лиге достигла 14 туров. Неудобен «Шинник» москвичам и стилистически. Три последних очных матча завершились вничью — 1:1, 0:0 и 1:1.

Хозяева будут больше владеть мячом, однако «Шинник» уже продемонстрировал во встрече с «Сочи», что способен создавать моменты при минимальном контроле. Ярославцы организованны, хорошо готовы физически и не заслуживают коэффициента около 4.50 на победу. Серия «Торпедо» может продолжиться без поражения, но третий выигрыш подряд выглядит переоценённым. Ожидаемый счёт — 1:1.

Экспресс на матчи Первой лиги 26 июля 2026 года

Ставка 1: обе команды забьют в матче «Сочи» — «Арсенал» за 2.13.

обе команды забьют в матче «Сочи» — «Арсенал» за 2.13. Ставка 2: «Шинник» не проиграет «Торпедо» за 1.98.

Общий коэффициент: 2.13 х 1.98 = 4.21.