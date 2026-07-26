Беззубый «Краснодар», опасный Черчесов и другие: экспресс на РПЛ

Программа 1-го тура Российской Премьер-Лиги завершится сегодня, 26 июля. Следим за матчами «Рубин» — «Краснодар», «Локомотив» — «Ахмат» и «Оренбург» — «Ростов».

Прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар»

«Рубин» — образец крепкого середняка. Франк Артига на летних сборах аккуратно пробовал схему с четырьмя защитниками. Похоже, премьера откладывается: с серьёзными оппонентами возвращался к тройке центральных. Состав у него добротный, не более. Испанский специалист ожидает трансферов, но они если и будут, то позже. Начинать сезон предстоит с теми, кто есть. В принципе, по части сыгранности у казанцев должна быть фору, а это уже кое-что.

Потому предполагаем, что фаворита ожидают трудности. «Рубин» довольно обучен и цену себе знает, а вот «Краснодару» с первых же туров будет невероятно сложно заиграть как прежде. Ожидаем высокий процент брака, много потерь и сдержанное количество моментов. Что собой представляет атака южан без травмированного Джона Кордобы и ушедшего Сперцяна — большой вопрос. Оборона у Артиги не самая мощная, но и спрашивать на сей раз будут с меньшей строгостью. Возьмём «гол в первые 30 минут — нет» за 1.87.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Честно говоря, букмекерская линия на эту игру вызывает серьёзные сомнения. Шансы «Локомотива» не просто оцениваются выше, такой подход как раз вопросов не оставил бы. Москвичи идут явным фаворитом, на их лобовую победу выставлен коэффициент 1.65. Хотя воспринимать грозненцев аутсайдером слишком опасно. И причин для неожиданного результата в 1-м туре предостаточно.

Из-за внушительных финансовых проблем средства от продажи Воробьёва по большей части пойдут на выплаты долгов. Галактионов, конечно, хорош, но ведь у всего есть свои пределы. «Ахмат» тем временем которое трансферное окно подряд укрепляет состав. Если учитывать опыт и хватку Черчесова, имеют все основания нацеливаться на пятёрку сильнейших. Так что если шансы москвичей тут и выше, то явно не с таким запасом. Не будем мудрить, Х2 за 2.35 выглядит подарком.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов»

В личных встречах соперников в последнее время наметилась редкая тенденция: гораздо чаще побеждает тот, кто выступает на чужом поле. Три раза подряд побеждают гости. Что любопытно, всякий раз с разницей в один мяч — 1:0, снова 1:0 и 2:1. Если увеличить выборку и взять в расчёт Кубок страны, динамика не изменится: четыре победы выездного коллектива в пяти предыдущих встречах, все — с разницей в один гол.

У «Ростова» продолжаются перестановки в руководстве. Финансовая ситуация всё ещё оставляет желать лучшего, да и несколько важных футболистов основы ушли. Несмотря на это, состав перебрали со вкусом и практически без затрат. Арендовали молодого вратаря «Краснодара» Голикова, из Азербайджана выписали Игора Ногейру, доверились Михайлову, Мухину и Олусегуну. Вероятно, смотреть на футбол ростовчан порой по-прежнему будет сложно, однако никого просто так они не отпустят. С учётом проблем хозяев возникает желание играть против линии. Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.95 выглядят неплохо, на П2 с нулевой форой дают за 2.15.

Экспресс на матчи РПЛ 26 июля 2026 года

Ставка 1: гол в первые 30 минут — нет в матче «Рубин» — «Краснодар» за 1.87.

гол в первые 30 минут — нет в матче «Рубин» — «Краснодар» за 1.87. Ставка 2: «Ахмат» не проиграет «Локомотиву» за 2.35.

«Ахмат» не проиграет «Локомотиву» за 2.35. Ставка 3: победа «Ростова» с нулевой форой над «Оренбургом» за 2.15.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.35 х 2.15 = 9.44.