Матвей Сафонов возьмёт и Суперкубок УЕФА? Так считают букмекеры

12 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла». Игра пройдёт в Зальцбурге, Австрия, на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Кто фаворит матча «ПСЖ» — «Астон Вилла»?

Букмекеры отдают предпочтение французскому клубу. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.70. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла»

Как же мы успели соскучиться по клубному футболу! Чемпионату мира — 2026 большое спасибо: далеко не всегда было круто, но в целом вышло интересно. По крайней мере, экзотично, энергично, местами — эпично. Правда, пять с лишним недель на турнир кажутся перебором — слишком уж долго. Ведущие футболисты планеты получили огрызки отпуска: если их сборные зашли далеко, на отдых осталось буквально неделя-полторы. Затем — снова предсезонка. Естественно, ведущие европейские лиги не спешат вступать в бой. Их время придёт совсем скоро.

Оставалось перебиваться откровенно скучной квалификацией еврокубков, а также отечественным футболом. И вот 12 августа в Австрии матчем за Суперкубок УЕФА клубный сезон откроется по-настоящему. Фаворит очевиден, не будем искусственно нагнетать интригу. На победу «ПСЖ» в основное время дают 1.70, с учётом дополнительного времени и серии пенальти коэффициент совсем скромный — 1.37.

Победителю Лиги чемпионов будет противостоять «Астон Вилла». Да, Унаи Эмери снова забрал свой любимый трофей, получив в награду возможность сразиться со своим бывшим клубом. Победа бирмингемцев в основное время оценена в 5.00, на итоговый успех дают 3.20.

Состояние обеих команд обречено оставаться загадкой. У парижан было широкое представительство на первенстве мира, да и в прошлом сезоне боролись до последнего хоть в Лиге 1, хоть в Лиге чемпионов. Эмери славится подготовкой к конкретным соперникам. Пожалуй, победа «Астон Виллы» с форой (+1) за 1.73 смотрится хорошо. ИТМ 1.5 гола парижан оценивается в 2.10.

Самый вероятный исход, по мнению букмекеров — победа подопечных Луиса Энрике с разницей в один мяч, на неё дают 3.45. Победа «ПСЖ» строго в два мяча доступна за 4.60, в три — за 8.00. Можно подстраховаться и поставить на выигрыш парижан с разницей в один-два гола за 2.15. У «Астон Виллы» победа в один мяч идёт за 6.20, в два — за 10.5, в три — за 18.0.

На победу французов всухую дают 2.85. Если же представитель Англии победит и не пропустит, зайдёт коэффициент 7.50. Трудно поверить, хотя Унаи Эмери порой способен и не на такое.

Букмекеры ждут голов, нулевая ничья оценена в 10.0. Классический тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.88. Если команды совместными усилиями в каждом из таймов забьют хотя бы по два раза, сыграет коэффициент 5.00. А что? Гулять так гулять.