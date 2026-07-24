Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: за 11 дней подготовиться нереально

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоится вечер единоборств UFC Fight Night 282. В главном бою этого турнира Магомед Анкалаев встретится с Богданом Гуськовым из Узбекистана. Поединок пройдёт в полутяжёлом весе. Россиянин должен был драться с Халилом Раунтри, но американец снялся из-за травмы. В итоге ему на замену вышел Гуськов. Есть ли у него возможность победить, несмотря на скомканную подготовку?

Где смотреть UFC Fight Night 282

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 282 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало боя Анкалаев — Гуськов ожидается в 21:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Анкалаев — Гуськов

Букмекеры считают явным фаворитом боя Анкалаева, на россиянина можно поставить с коэффициентом 1.17. Шансы Гуськова оценили в 5.35. Ничья маловероятна, на неё можно заключить пари за 67.00.

Вероятность того, что бой продлится все пять раундов, оценили в 4.40, а его досрочное завершение идёт за 1.19. На нокаут от одного из соперников можно поставить за 1.49.

Прогноз на бой Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов

Халил Раунтри, конечно, подвёл, однако соперник для Магомеда Анкалаева довольно интересный. И, пожалуй, более сложный. чем американец. Гуськов обладает мощнейшим ударом, подставиться под такой — почти гарантированный проигрыш.

Но, разумеется, россиянин — явный фаворит. Он куда более разносторонний, и он готовился к этому бою полноценно. Да, Гуськов сказал, что ждал предложения от UFC, однако вряд ли это был полноценный тренировочный лагерь. 11 дней — мало на подготовку к бою с таким соперником, как Анкалаев.

Что может противопоставить Богдан своему сопернику? Это, конечно, прессинг и удар. У него в карьере 18 побед, и все они — досрочные. Внушает уважение. А вот с Яном Блаховичем бой продлился всю дистанцию и завершился ничьей. Для Гуськова это огромный шанс. Если победит Анкалаева — можно думать сразу и о титульном поединке. Но верится в эту победу, конечно, с большим трудом.

Прежде всего потому, что Магомед очень дисциплинирован и куда более тактически подкован. И, что главное, более вынослив. Это должно стать решающим фактором. Пять раундов для узбекистанца — много. К третьему, ну или даже к четвёртому ему станет сложно. Если за это время он не нокаутирует Магомеда, грозит сам отправиться на настил. Анкалаев очень тонко чувствует момент, когда соперник начинает уставать. И пользуется этим.

Кажется, этот бой вряд ли продлится все пять раундов. Либо Гуськов поймает Анкалаева, особенно если тот будет слишком безрассуден в погоне за победой. Ведь россиянину нужно закрывать поражение от Алекса Перейры. Однако куда реалистичнее смотрится сценарий, при котором Магомед спокойно переждёт все наскоки Богдана, а затем, когда тот устанет, пойдёт вперёд и завершит бой в свою пользу. Предлагаем ставку на победу россиянина в третьем-пятом раунде за 2.90. Этот вариант выглядит очень приличным.

Ставка: победа Анкалаева в третьем-пятом раунде за 2.90.