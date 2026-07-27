«БоМиК» — «Фанком». Смолов превзойдёт Аршавина

Мечты сбываются. Первый раунд Кубка России нужен в том числе для этого.

28 июля состоится матч первого раунда Кубка России Пути регионов «БоМиК» — «Фанком». Игра пройдёт на нейтральном поле в Казани. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Коэффициенты на матч «БоМиК» — «Фанком» 28 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фанкома» предлагается с коэффициентом 1.73. Победа «БоМиКа» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Кубка России «БоМиК» — «Фанком»

Ну что, привыкли к чемпионату мира по футболу — 2026? Почти полтора месяца футбольного запоя, пусть и порой в совсем неудобное время. Турнир завершился — и тишина словно камнем ударила по голове. То густо, то пусто. Ведущие европейские лиги стартуют через две-четыре недели, Суперкубок УЕФА разыграют 12 августа, а квалификация еврокубков совсем не вдохновляет. РПЛ провела один тур, ждём второй. В Первой лиге позади три, в середине недели не играют. Остаётся довольствоваться экзотикой. Вот, например, Кубок России.

Казалось бы — а тут-то какая экзотика? О, это же первый раунд Пути регионов! Среди прочих отметится, например, новая версия «Анжи», влетевший в ленту новостей год назад клуб под названием «Анри», имеющий особую историю взаимоотношений с турниром «Тосно», несколько медийных команд и много кто ещё. Собственно, перед нами прекрасная иллюстрация того, каким иногда бывает российский футбол.

Что за «Фанком»? Это объединённая команда кировского клуба «Фанком» и медийной команды «БроукБойз». За клуб из Кирова заявлен бывший форвард сборной России Фёдор Смолов, приступивший к тренировкам за полторы недели до матча. В прошлом розыгрыше Кубка России повелитель «паненки» забил два мяча и сообщал о желании обойти Андрея Аршавина в списке бомбардиров отечественного футбола. На данный момент у каждого по 158 голов.

Медийные клубы с каждым годом выступали в Кубке России всё увереннее. После изменения законодательства РФ положение букмекеров ухудшилось, рекламные контракты усохли или остались в прошлом. Задело и Медиалигу, рассчитывать на покорение новых вершин не приходится. А вот пройти раунд-другой — почему бы нет? Давайте скажем пару слов о грядущем сопернике, чтобы вы понимали контекст.

ФК «БоМиК» представляет город Цивильск в Чувашской республике с населением около 13 тыс. человек. Назван так в память о местном тренере Борисе Михайлове. Играть предстоит в Казани на стадионе «Трудовые Резервы», так как в Чувашии нет подходящей требованиям арены. У стадиона «Олимпийский» в Чебоксарах лицензии нет. Клуб организовывает для болельщиков автобус. Путь до Казани неблизкий, около 130 км.

Естественно, «Фанком» считается явным фаворитом и наверняка пройдёт дальше. Мотивированного Фёдора Смолова для успеха должно хватить. «БоМиК» не станет преградой на пути к преодолению планки Аршавина. Зато ощутит на себе хоть часть повышенного интереса. В регионах хватает скромных клубов, которые заслуживают внимания. Хотя бы раз в год.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.70.