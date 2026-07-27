2DROTS — «Орёл». Новая порция медиафутбола в Кубке России

28 июля состоится матч первого раунда Кубка России Пути регионов 2DROTS — «Орёл». Игра пройдёт в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч 2DROTS — «Орёл» 28 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу 2DROTS предлагается с коэффициентом 2.00. Победа ФК «Орёл» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Орёл»

Новая серия ежегодной саги о приключениях медийных клубов в Кубке России. Стоит признать, что при всех, кхм, особенностях Медиалиги решение РФС приглашать её представителей в официальный турнир себя оправдало. Стартовые раунды национального кубка заслуживают внимания. Когда ещё строго периферийные клубы получат шанс попасть в ленты новостей и телевизионные сюжеты? Привлечение медийщиков радует их болельщиков и одновременно подсвечивает мелкие клубы. Всем сплошная польза. Кому не нравится — не смотрят. Делов-то.

Положение букмекеров в РФ в последнее время резко ухудшилось, денег стало меньше. Почти все медийные клубы ощутили это на себе. В лучшем случае предстоит затянуть пояса. Впрочем, уровня исполнителей достаточно для прохождения хотя бы одного-двух раундов Кубка России. А там уж – как с сеткой повезёт.

У 2DROTS лето выдалось насыщенным. В июне были решающие стадии седьмого сезона Медиалиги. Дошли до полуфинала, где всё же не справились с ФК «10». Уже в начале июля в матче за третье место по пенальти проиграли «Амкалу». Спустя три с половиной недели погружаются в принципиально иной турнир.

Соперник более чем посильный, хотя в первом раунде мог бы попасться кто-нибудь послабее. Выступает во Второй лиге «Б», спокойно располагается в середине третьей группы, забивает чуть выше среднего и у своих ворот не стоит. О повышении в классе даже не задумывался, но и отрыв от аутсайдеров солидный. Проблем с тонусом быть не должно, 25 июля принимали «Леон Сатурн».

Главный тренер команды — Пётр Немов. Тот самый, что в конце нулевых пылил в «Сатурне», оставил внушительный след на уровне РПЛ и даже взял с «Рубином» Кубок России в 2012 году. Здесь родился, здесь начал тренерскую карьеру, а в 2025 году дорос до должности главного тренера.

Год назад 2DROTS задержались в Кубке России на две игры: 1:0 с владимирским «Торпедо», 0:1 — от «Космоса». Сравнивать силу команд по меньшей мере сложно, ведь они существуют в разных футбольных плоскостях. А вот ставка на тотал меньше 2.5 гола за 1.80 смотрится неплохо. «Орёл» довольно результативен, однако кубковый статус встречи накладывает свой отпечаток. Да и мотивация наверняка повышенная: год назад в первом же матче турнира вылетели от рук «БроукБойз». Пора брать реванш.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.