«КАМАЗ» — «Ротор» в Первой лиге: экспресс на футбол

В этот понедельник, 27 июля, «КАМАЗ» попытается прервать неудачную серию в игре с «Ротором». А в чемпионате Болгарии вернувшийся в элиту «Дунав» примет «Лудогорец», которому необходимо исправляться после поражения в еврокубках. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «КАМАЗ» — «Ротор»

«КАМАЗ» проиграл оба матча нового сезона. Сначала команда Антона Хазова уступила костромскому «Спартаку» со счётом 1:3, а затем не справилась дома с «Нижним Новгородом» — 1:2. Челнинцы забивают в каждой встрече, однако уже пропустили пять мячей и пока не набрали ни одного очка.

«Ротор» начал ещё хуже — с поражения от «Нижнего Новгорода» со счётом 2:4. Однако команда Дмитрия Парфёнова быстро вернулась к привычному прагматичному футболу и во 2-м туре одолела «СКА-Хабаровск» — 1:0. Единственный мяч Александр Хубулов забил с пенальти на 80-й минуте. До этого волгоградцы также побеждали всухую «Акрон» и «Уфу».

В прошлом сезоне «Ротор» взял у «КАМАЗа» четыре очка: разгромил соперника дома со счётом 3:0 и сыграл 1:1 в Набережных Челнах. Чистую победу гостей брать рискованно, но и первое поражение волгоградцев не выглядит наиболее вероятным исходом. Выбираем фору «Ротора» (0) за 1.73. При ничьей ставка получит возврат.

Прогноз на матч «Дунав» — «Лудогорец»

«Дунав» вернулся в высший дивизион после шестилетнего отсутствия. В 1-м туре дебютант достойно выглядел на поле действующего чемпиона «Левски», однако уступил со счётом 1:2. Единственный мяч команда из Русе забила только на 85-й минуте, когда соперник уже вёл в два гола.

«Лудогорец» стартовал с домашней победы над «Локомотивом» Пловдив — 1:0, однако затем неожиданно проиграл «Хапоэлю» из Тель-Авива — 0:2 в квалификации Лиги конференций. Ответная встреча состоится уже 30 июля, поэтому в Русе возможна серьёзная ротация.

Усиливать победу гостей форой при таком расписании не стоит. Однако даже резерв «Лудогорца» заметно превосходит состав новичка лиги. Кроме того, разградцы выиграли шесть предыдущих матчей чемпионата у «Дунава», пропустив в них лишь дважды. Для экспресса берём победу «Лудогорца» при тотале меньше 3.5 мяча за 2.30.

Экспресс на матчи 27 июля 2026 года

Ставка 1: нулевая фора «Ротора» в матче с «КАМАЗом» — 1.73.

Ставка 2: победа «Лудогорца» над «Дунавом» при тотале меньше 3.5 мяча за 2.30.

Общий коэффициент: 1.73 × 2.30 = 3.97.