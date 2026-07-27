Тысяча к одному: шансы медиаклубов в Кубке России

Путь регионов Кубка России сезона-2026/2027 стартует 28 июля. В первом раунде сыграют 2DROTS, ФК «10», «СКА-Ростов» и «Фанком БроукБойз». Последний клуб представляет любительский «Фанком», объединивший силы с «БроукБойз». Поэтому формально медиаклубам были выделены три места, а фактически знакомых по Медиалиге команд получилось четыре.

Букмекеры не верят в сказку с трофеем. По состоянию на 27 июля на победу 2DROTS, ФК «10» и «СКА-Ростов» дают одинаковый коэффициент 1000.0. Для сравнения: «Зенит» идёт за 3.00, «Краснодар» — за 5.00, «Спартак» — за 5.50. «Фанком БроукБойз» в букмекерском списке претендентов вовсе отсутствовал.

2DROTS: кубковый опыт должен сработать

В МФЛ-7 2DROTS выиграли все шесть встреч группового этапа с разницей мячей «+14». До финала команда не добралась, зато закончила турнир победой над «Амкалом» в матче за третье место. Общая статистика клуба во всех турнирах тоже внушительная: 59 побед в 87 встречах и разность мячей 161:84.

Но главное преимущество 2DROTS — опыт Кубка России. В 2023 году команда добралась до четвёртого раунда, по пути одолев кировское «Динамо» со счётом 2:0. Год назад москвичи прошли «Торпедо-Владимир» благодаря голу в компенсированное время, однако затем уступили «Космосу» — 0:1. Значит, играть обычные 90 минут против профессионалов 2DROTS уже умеют.

Первым соперником станет «Орёл». При удачном исходе 2DROTS попадут на саранский «Шумбрат», а в третьем раунде могут встретиться с победителем пары «Муром» — «Металлург» Липецк. Сетка без подарков, но и без команды Первой лиги на первых трёх стадиях. В сравнении с остальными медиаклубами маршрут выглядит наиболее проходимым.

Коэффициент 1000.0 на трофей выглядит логично: чудо потребовало бы слишком многих побед. А вот четвёртый раунд уже не кажется фантастикой. Наш прогноз — уверенная борьба за третий раунд и лучшие среди медиаклубов шансы пройти ещё дальше.

ФК «10»: чемпиону достался самый неприятный старт

ФК «10» приезжает в Кубок России в статусе чемпиона МФЛ-7. В финале команда сыграла со «СКА-Ростов» 1:1 и победила в серии буллитальти — 4:3. По дороге к титулу были победы над «БроукБойз» и «Матч ТВ», а полуфинальное противостояние с 2DROTS тоже получилось предельно напряжённым.

После финала состав усилили футболистами с большим профессиональным опытом. Пришли центральный защитник Данила Козлов, выступавший за «Ленинградец», «Челябинск», «Торпедо» и «Волгарь», а также Илья Кухарчук. Последний играл в РПЛ и уже доходил до финала Кубка России с «Химками». Такое усиление явно проводилось не только ради следующего сезона Медиалиги.

Проблема — соперник. «Космос» уже показал, что не испытывает комплексов перед медийными командами: в прошлом розыгрыше именно клуб из Долгопрудного выбил 2DROTS. Если ФК «10» пройдёт первый раунд, дальше его ждёт петербургское «Динамо», а потенциально в третьем раунде — «Динамо» Вологда или «Тверь». Это самый тяжёлый стартовый участок среди всех четырёх клубов.

Аналитики оценивают чемпионские шансы ФК «10» коэффициентом 1000.0. Однако на дистанции одного матча команда способна удивить: состав стал опытнее, а титул Медиалиги должен добавить уверенности. Наш прогноз — первый раунд близок к 50 на 50, второй станет потолком. Проход сразу трёх профессиональных соперников был бы уже настоящей сенсацией.

«СКА-Ростов»: удобный первый раунд и потери в составе

СКА провёл сильнейшую МФЛ-7. Ростовчане заняли первое место в группе, набрали 16 очков из 18 возможных и однажды разгромили будущего чемпиона ФК «10» со счётом 5:0. В финале команда снова встретилась с «десяткой», но после 1:1 уступила в буллитальти.

Правда, подготовка к Кубку России прошла не без потерь. После окончания контрактов команду покинули Адис, Принц, Бадой, Малыха и Кучейко. Пять уходов сразу — чувствительный удар по глубине состава, особенно в турнире, где уровень сопротивления будет выше привычного медийного.

В первом раунде ростовчане встретятся с пензенским «Зенитом». После этого сетка выводит победителя на «Спартак» из Тамбова. Потенциальные соперники в третьем раунде — «Квант» или «Рязань». Маршрут заметно тяжелее, чем у 2DROTS, однако ни один из возможных соперников не выглядит непроходимым.

Букмекеры снова предлагают 1000.0 на победу в Кубке. В трофей верить не требуется, зато стартовый матч СКА должен проводить с позиции силы. Команда организованная, умеет играть вторым номером и совсем недавно дошла до финала Медиалиги. Наш прогноз — проход «Зенита» и вылет во втором раунде. Третий будет приятным превышением плана.

«Фанком БроукБойз»: снова пенальти?

У этого проекта уже есть подходящая кубковая история. В прошлом сезоне «Фанком» сразился 1:1 с кировским «Динамо» и выиграл затяжную серию пенальти — 13:12. Затем были 0:0 и победа по пенальти над «Химиком». В четвёртом раунде команда уже под названием «БроукБойз» уступила «Соколу» — 0:2.

Получается любопытная специализация: забить «Фанкому» непросто, а в серии пенальти команда чувствует себя почти уютно. В прошлом розыгрыше именно терпение позволило пройти два профессиональных клуба. Теперь к этому фундаменту добавлены возможности «БроукБойз» и опыт Фёдора Смолова, который уже выходил в стартовом составе команды в Кубке России.

Первым соперником станет любительский «БоМиК». Матч пройдёт в Казани, поэтому полноценного преимущества своего поля ни у кого не будет. При победе «Фанком БроукБойз» снова сыграет с кировским «Динамо». Дальше — вероятная встреча с «Амкаром» или нижегородской «Победой». То есть прошлогодний результат придётся повторять почти по тем же нотам.

Наш прогноз — выход во второй раунд с хорошими шансами вновь добраться до третьего.

Кто пройдёт дальше всех?

Главным выбором остаётся 2DROTS. У команды самый большой опыт подобных матчей, сильный текущий состав и относительно удобный второй раунд. СКА и «Фанком БроукБойз» способны добраться до третьей стадии, тогда как чемпиону Медиалиги ФК «10» досталась наиболее тяжёлая сетка.

Прогноз: 2DROTS пройдёт дальше остальных медиаклубов и доберётся как минимум до третьего раунда Кубка России.