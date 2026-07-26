Ислам Махачев — Иан Гарри. Чего ждать от главного боя UFC 330

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии, США, состоится вечер единоборств UFC 330. В главном бою этого турнира россиянин Ислам Махачев проведёт свою первую защиту титула в полусреднем весе против Иана Гарри. Что предложит ирландец?

Где смотреть UFC 330

Посмотреть трансляцию турнира UFC 330 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало боя Махачев — Гарри ожидается в 5:30 мск.

Чего ждать от боя Махачев — Гарри

Победой над Джеком Делла Мадаленой Ислам Махачев снял все вопросы на тему того, будет ли ему комфортно в новом весе. Как оказалось — более чем. Теперь в UFC организовали яркий бой, подобрав Исламу скандального, агрессивного, но в то же время сильного соперника в лице Иана Гарри.

Бояться ирландца точно не надо. Но уважать стоит. Мы все видели, как совершенно неожиданно потерпел поражение от Шона Стрикленда Хамзат Чимаев. В ситуации, когда этого не ждал практически никто. В навыках россиянина нет никаких сомнений, однако нужен грамотный план на бой. Его наверняка разработают.

Исламу не нужно будет ввязываться в рубку и пытаться перебоксировать оппонента. Экономия сил, работа на дистанции, ну и, конечно, партер — лучшие союзники Махачева. Необходимо будет сохранять холодную голову и не поддаваться на провокации. А они точно появятся.

Не удивимся, если в углу Гарри окажется Конор Макгрегор. Отсылка к появлениям Хабиба в качестве секунданта Махачева. Но трэш-ток трэш-током, а ирландца сбрасывать со счетов нельзя. Победы над Карлосом Пратесом и Белалом Мухаммадом — определённый знак качества. Тут главное, чтобы уверенность Иана не переросла в самоуверенность. Задача Гарри — удерживать бой в стойке. И постараться быть очень активным в первых раундах, пока Махачев будет приспосабливаться к его манере боя. Ну и, конечно, защищаться от тейкдаунов. Своё единственное поражение Иан потерпел от Шавката Рахмонова. Тот грамотно перевёл его в партер и контролировал бой. Нечто похожее постарается сделать и Махачев.

В общем, всё должно сложиться в пользу Махачева. Он куда более разносторонний боец. А неудача Чимаева должна заставить его подойти к этому поединку куда более серьёзно и скрупулёзно, разобрать манеру ведения боя Гарри на молекулы. Букмекеры не сомневаются в том, что россиянин справится. На его победу дают коэффициент 1.20, а на победу Гарри — примерно 4.50.

Если говорить о длине боя, то вряд ли стоит ждать нокаут. При всей своей классной работе в стойке последние пять поединков Гарри завершились решением. Ну а Махачеву просто нет смысла форсировать события. Разве что в партере ирландец ошибётся и позволит Исламу провести молниеносный приём, завершив бой сабмишеном.