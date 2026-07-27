«Челси» — «Вестерн Сидней». Хаби Алонсо в Австралии

28 июля состоится товарищеский матч «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс». Игра пройдёт на стадионе «Аккор» в Сиднее, Австралия. Стартовый свисток запланирован на 12:45 мск.

Коэффициенты на матч «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс» 28 июля

Букмекеры не сомневаются в успехе английского клуба. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.33. Победа «Вестерн Сидней Уондерерс» оценивается коэффициентом 10.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на товарищеский матч «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс»

Некоторые клубы английской Премьер-лиги в конце июля гостят на другом краю света. «Тоттенхэм», например, 26 июля играл с «Оклендом» в одноимённом городе, что находится в Новой Зеландии. Другой лондонский клуб — «Челси» — пожалует в Австралию. В Сиднее его будет ждать «Вестерн Сидней Уондерерс». В какой-то степени побратим застрявшего на уровне второго-третьего дивизионов «Болтона», тоже «бродяги».

«Челси» начинает новую жизнь. Опять. Если считать каждую смену тренера за новую жизнь, им позавидуют даже кошки. Решать задачи методом перебора, конечно, можно, но эффективность, как правило, низкая. Впрочем, на сей раз кандидатура внушает трепет. Отреаленный Хаби Алонсо нашёл пристанище в Лондоне. Как и всегда, ожидания высочайшие, трансферные слухи кипят. Всё необходимое для сильного дебюта у испанца есть. График будет вольготный, ведь с еврокубками в минувшем сезоне не сложилось. Значит, уйма времени на подготовку и восстановление гарантированы. Недельный цикл для гранда АПЛ — роскошь.

Справедливости ради «Челси» в последнее время считается грандом скорее по инерции да по финансовым возможностям. Работы много, надо бы разобраться с составом. В том числе для этого нужны предсезонные матчи: посмотреть, пощупать, определиться. Результат значения не имеет. В Австралию Алонсо взял целую россыпь игроков не из основной обоймы. Вероятно, не просто так, шансы предоставятся.

Так что лезть в большие форы тут точно не стоит. До объявления стартового состава лучше вообще не дёргаться. Весьма вероятно, что он окажется приближен к ранней стадии Кубка английской лиги. Впрочем, для подобного оппонента при должной физической готовности хватит и молодёжи. Не будем делать вид, что глубоко погружены в клубный футбол Австралии, тут достаточно и турнирной таблицы. 12-е место в чемпионате по итогам 26 туров.

Насколько это плохо? Ну… Видите ли, в А-лиге выступают 12 команд. Последнее место, до 10-й строчки – 10 очков. Пропускают оптом и в розницу. Разгрома это не гарантирует: другой конец света, особенности климата, раннее начало встречи. «Челси» вполне может проспать дебют. Или, напротив, отключиться после перерыва. А вот ставка на голы напрашивается. Футболистам лондонцев надо проявить себя перед новым тренером. Желания будет много, а соперник располагает к подвигам. Берём тотал больше 3 мячей за 1.66.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.66.