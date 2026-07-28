Кубок России по футболу: экспресс на матчи медиаклубов

Сегодня, 28 июля, стартует Путь регионов Кубка России по футболу. Отдельное внимание к себе привлекут, конечно же, медиаклубы из футбольной Медиалиги. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч 2DROTS — «Орёл»

У 2DROTS лето выдалось насыщенным. В июне были решающие стадии седьмого сезона Медиалиги. Дошли до полуфинала, где всё же не справились с ФК «10». Уже в начале июля в матче за третье место по пенальти проиграли «Амкалу». Спустя три с половиной недели погружаются в принципиально иной турнир.

Соперник более чем посильный, хотя в первом раунде мог бы попасться кто-нибудь послабее. Выступает во Второй лиге «Б», спокойно располагается в середине третьей группы, забивает чуть выше среднего и у своих ворот не стоит. О повышении в классе даже не задумывался, но и отрыв от аутсайдеров солидный. Проблем с тонусом быть не должно, 25 июля принимали «Леон Сатурн».

Год назад 2DROTS задержались в Кубке России на две игры: 1:0 с владимирским «Торпедо», 0:1 — от «Космоса». Сравнивать силу команд по меньшей мере сложно, ведь они существуют в разных футбольных плоскостях. А вот ставка на тотал меньше 2.5 гола за 1.80 смотрится неплохо. «Орёл» довольно результативен, однако кубковый статус встречи накладывает свой отпечаток. Да и мотивация наверняка повышенная: год назад в первом же матче турнира вылетели от рук «БроукБойз». Пора брать реванш.

Прогноз на матч «БоМиК» — «Фанком»

Что за «Фанком»? Это объединённая команда кировского клуба «Фанком» и медийной команды «БроукБойз». За клуб из Кирова заявлен бывший форвард сборной России Фёдор Смолов, приступивший к тренировкам за полторы недели до встречи. В прошлом розыгрыше Кубка России повелитель «паненки» забил два мяча и сообщал о желании обойти Андрея Аршавина в списке бомбардиров отечественного футбола. На данный момент у каждого по 158 голов.

ФК «БоМиК» представляет город Цивильск в Чувашской республике с населением около 13 тыс. человек. Назван так в память о местном тренере Борисе Михайлове. Играть предстоит в Казани на стадионе «Трудовые Резервы», так как в Чувашии нет подходящей требованиям арены. У стадиона «Олимпийский» в Чебоксарах лицензии нет. Клуб организовывает для болельщиков автобус. Путь до Казани неблизкий, около 130 км.

Естественно, «Фанком» считается явным фаворитом и наверняка пройдёт дальше. Мотивированного Фёдора Смолова для успеха должно хватить. «БоМиК» не станет преградой на пути к преодолению планки Аршавина. Зато ощутит на себе хоть часть повышенного интереса. В регионах хватает скромных клубов, которые заслуживают внимания. Хотя бы раз в год.

Экспресс на Кубок России 28 июля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче 2DROTS — «Орёл» за 1.80.

тотал меньше 2.5 гола в матче 2DROTS — «Орёл» за 1.80. Ставка 2: тотал больше 2.5 гола в матче «БоМиК» — «Фанком» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.70 = 3.06.