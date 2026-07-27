«Хартс» — «Штурм». Даниил Худяков — в Лиге чемпионов

28 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Хартс» — «Штурм». Встреча пройдёт в Эдинбурге, Шотландия, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Первая игра завершилась со счётом 4:0 в пользу «Штурма».

Коэффициенты букмекеров на матч «Хартс» — «Штурм» 28 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Хартс» предлагается с коэффициентом 1.80. Победа «Штурма» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на второй матч квалификации Лиги чемпионов «Хартс» — «Штурм»

Разгром шотландцев в первом матче со счётом 4:0 практически лишил ответную игру интриги в плане борьбы за проход в следующий раунд. Австрийский «Штурм» на домашней арене наглядно показал разницу в классе, смяв оборону соперника и обеспечив себе комфортнейший задел. Для команды из Граца поездка в Эдинбург превращается в прагматичное выполнение задачи-минимум, где главными целями станут экономия сил лидеров и избежание ненужных травм перед куда более сложным третьим раундом квалификации.

Шотландский «Хартс» под руководством нового тренера Воутера Вранкена в первой игре выглядел откровенно беспомощно, не сумев противопоставить системному прессингу австрийцев ровным счётом ничего. Теперь перед «сердцами» стоит лишь вопрос престижа и возвращения долга родным трибунам стадиона «Тайнкасл Парк». Отыграть отставание в четыре мяча у этой организованной австрийской машины нереально, однако шотландцы обязаны пойти вперёд с первых минут, уповая на агрессивный британский навал, фланговые навесы и стандарты.

Для российского голкипера «Штурма» Даниила Худякова этот выезд станет важнейшей проверкой на концентрацию. После уверенного «сухаря» на прошлой неделе тренерский штаб продолжит доверять россиянину, который окончательно оправился от прошлогодней травмы руки и закрепился в роли первого номера. В Эдинбурге Худякову придётся много работать на выходах и справляться с давлением трибун, но прагматичная оборонительная модель его команды должна минимизировать количество чистых голевых моментов у ворот гостей.

Букмекеры дают на победу хозяев рабочий коэффициент 1.80, тогда как успех гостей оценивается в 3.90. Такой перекос логичен: «Штурму» банально не нужно побеждать любой ценой, и австрийцы с удовольствием отдадут территорию шотландцам, сделав ставку на контратаки. Ждать повторения голевого пиршества из первой игры точно не стоит, ведь оголять тылы шотландцы побоятся из страха получить новый разгром, а гости согласятся на вязкую игру в центре поля.

Наиболее валуйным вариантом для ставки в таких условиях выглядит «тотал меньше 2.5 гола» за солидный коэффициент 2.45. «Штурм» закроется на все замки и постарается засушить игру, оберегая преимущество, а атаке «Хартс» просто не хватит исполнительского мастерства, чтобы регулярно вскрывать плотные защитные редуты австрийцев. Матч вполне может завершиться нулевой ничьей или минимальной победой одной из сторон на классе.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.45.