Россиянин в Лиге чемпионов и приключения «Челси» в Австралии

Квалификация Лиги чемпионов уже стартовала, скоро вернётся и чемпионат Англии вместе с другими лигами. Пока кто-то пытается выйти в следующий раунд еврокубков, гранды проводят турне. Сегодня, 28 июля, следим за ответной встречей «Хартс» — «Штурм», а также за товарищеским матчем «Челси» — «Вестерн Сидней».

Прогноз на матч «Челси» — «Вестерн Сидней»

Некоторые клубы английской Премьер-лиги в конце июля гостят на другом краю света. «Тоттенхэм», например, 26 июля играл с «Оклендом» в одноимённом городе, что находится в Новой Зеландии. Другой лондонский клуб — «Челси» — пожалует в Австралию. В Сиднее его будет ждать «Вестерн Сидней Уондерерс». В какой-то степени побратим застрявшего на уровне второго-третьего дивизионов «Болтона», тоже «бродяги».

«Челси» начинает новую жизнь. Опять. Если считать каждую смену тренера за новую жизнь, им позавидуют даже кошки. Решать задачи методом перебора, конечно, можно, но эффективность, как правило, низкая. Впрочем, на сей раз кандидатура внушает трепет. Отреаленный Хаби Алонсо нашёл пристанище в Лондоне. Как и всегда, ожидания высочайшие, трансферные слухи кипят. Всё необходимое для сильного дебюта у испанца есть. График будет вольготный, ведь с еврокубками в минувшем сезоне не сложилось. Значит, уйма времени на подготовку и восстановление гарантированы. Недельный цикл для гранда АПЛ — роскошь.

До объявления стартового состава лучше вообще не дёргаться. Весьма вероятно, что он окажется приближен к ранней стадии Кубка английской лиги. Впрочем, для подобного оппонента при должной физической готовности хватит и молодёжи. Видите ли, в А-лиге выступают 12 команд. Последнее место, до 10-й строчки – 10 очков. Пропускают оптом и в розницу. Разгрома это не гарантирует: другой конец света, особенности климата, раннее начало встречи. А вот голы — обещает.

Прогноз на матч «Хартс» — «Штурм»

Разгром шотландцев в первом матче со счётом 4:0 практически лишил ответную игру интриги в плане борьбы за проход в следующий раунд. Австрийский «Штурм» на домашней арене наглядно показал разницу в классе, смяв оборону соперника и обеспечив себе комфортнейший задел. Для команды из Граца поездка в Эдинбург превращается в прагматичное выполнение задачи-минимум, где главными целями станут экономия сил лидеров и избежание ненужных травм перед куда более сложным третьим раундом квалификации.

Перед «Хартс» же стоит вопрос престижа и возвращения долга родным трибунам стадиона «Тайнкасл Парк». Отыграть отставание в четыре мяча у этой организованной австрийской машины нереально, но шотландцы обязаны пойти вперёд с первых минут, уповая на агрессивный британский навал, фланговые навесы и стандарты. Для российского голкипера «Штурма» Даниила Худякова этот выезд станет важнейшей проверкой на концентрацию.

Наиболее валуйным вариантом для ставки в таких условиях выглядит «тотал меньше 2.5 гола» за солидный коэффициент 2.34. «Штурм» закроется на все замки и постарается засушить игру, оберегая преимущество, а атаке «Хартс» просто не хватит исполнительского мастерства, чтобы регулярно вскрывать плотные защитные редуты австрийцев. Матч вполне может завершиться нулевой ничьей или минимальной победой одной из сторон на классе.

Экспресс на футбол 28 июля 2026 года

Ставка 1: тотал больше 3 голов в матче «Челси» — «Вестерн Сидней» за 1.66.

тотал больше 3 голов в матче «Челси» — «Вестерн Сидней» за 1.66. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Хартс» — «Штурм» за 2.34.

Общий коэффициент: 1.66 х 2.34 = 3.88.