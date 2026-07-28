«Кайрат» — «Омония». Лига чемпионов без Казахстана

29 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» — «Омония». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч «Кайрат» — «Омония» 29 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кайрата» предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Омонии» оценивается коэффициентом 3.28. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Омония»

Представитель Казахстана вступил в борьбу с первого отборочного раунда, где прошёл чемпиона Черногории «Сутьеску». На своём поле пришлось понервничать: подходов достаточно, а перед чужой штрафной — как отрезало. С горем пополам вырвали победу в компенсированное время (2:1). Зато на выезде проблем не возникло. Хладнокровно и уверенно выиграли со счётом 2:0, закрыв вопрос. Всё заслуженно и справедливо.

Следующая задача сложнее. В Никосии «Кайрат» остался с пустыми руками, 0:1. На первый взгляд, минимальное поражение на выезде — это нормально. Но тут важен контекст: быстро пропустили, с 33-й минуты действовали в большинстве после прямой карточки защитника. Целый час времени! Предостаточно для того, чтобы хотя бы обеспечить ничью. Не сложилось. К штрафной оппонента прижали, стандартов имелось на пару игр вперёд. Одних угловых 10 штук, а ведь были и штрафные. Тем обиднее итог.

Конечно, моменты были, но не то чтобы много. Навесы и дальние удары в расчёт не берём, они совершались по большей части от бессилия. Киприоты оборонялись спокойно, обученно, без суеты. Играли скорее жёстко, чем грубо. Теперь подопечным Рафаэля Уразбахтина необходимо на заказ побеждать на своём поле. Иначе продолжат борьбу в квалификации Лиги Европы, а ведь Казахстан в минувшем сезоне попробовал Лигу чемпионов на вкус и явно остался доволен.

Отечественным любителям футбола в «Кайрате» прежде всего знаком опытнейший центральный защитник Александр Мартынович. От него потребуется не только исполнение прямых обязанностей, но и помощь на стандартах. По крайней мере в первом матче с «Омонией» непосредственно с игры созидание давалось с колоссальным трудом. Если за неделю чудес не произошло, многое решат угловые и штрафные.

Букмекеры в «Кайрат» совсем не верят. Проход «Омонии» доступен за 1.46, то есть шансы составляют около 70%. Хочется поспорить, однако после увиденного неделю назад не удаётся подобрать аргументов. Х2 по итогам основного времени идёт с нестыдным коэффициентом 1.67, отличный вариант. Альтернатива для любителей смелых ставок — тотал меньше 1 гола хозяев за 2.25. Если они ограничатся одним мячом в основное время, произойдёт возврат. А предпосылок для двух немного.

Ставка: ИТМ 1 гола «Кайрата» за 2.25.