«Црвена Звезда» — «Ларн». Деян Станкович радуется жизни

29 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Ларн». Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч «Црвена Звезда» — «Ларн» 29 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.08. Победа «Ларна» оценивается коэффициентом 30.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Ларн»

Тот редкий случай, когда расставание пошло на пользу всем. «Спартак» доверился Хуану Карлосу Карседо и пока точно не жалеет: Кубок России взят, «Зенит» в матче за Суперкубок страны едва ноги унёс, качество футбола совсем другое. Деян Станкович тоже радуется жизни. Быстренько возглавил «Црвену Звезду», которая в последние годы безраздельно властвует в Сербии. И потихоньку покоряет еврокубки. Пока всё складывается просто изумительно.

Справедливости ради с жеребьёвкой повезло. Чемпион Северной Ирландии начал с первого квалификационного раунда, где кое-как затоптал «Тре Фиори» из Сан-Марино. Дважды выиграл с разницей в один мяч — 2:1 и 1:0. Как и ожидалось, «Црвена Звезда» на принципиально ином уровне. Теплилась надежда, что хоть на своём поле «Ларн» продержится. Если и проиграет, то хотя бы сохранит интригу до ответной встречи. Какое там!

Силёнок хватило до середины второго тайма. Пропустили второй мяч и «поплыли». Итоговые 0:4 не оставляют ни малейших вариантов. В Белграде и признанные гранды европейского футбола чувствуют себя неуютно, допускают осечки чаще положенного. А уж безнадёжные аутсайдеры обычно получают на орехи. Разница в классе подавляющая, валять дурака перед своими трибунами и выставлять второй состав «Црвена Звезда» вряд ли станет. Что не сулит «Ларну» ничего хорошего.

Это видно и по котировкам букмекеров. На лобовую победу хозяев дают меньше 1.10, несерьёзно даже для экспресса. Получается, вопрос ставится примерно так: сколько именно забьют сербы и с каким преимуществом победят. Как вы понимаете, подобрать достойную ставку при таких раскладах затруднительно. Даже на победу «Црвены Звезды» с форой (-2.5) дают скромнейший коэффициент 1.62. Придётся выкручиваться.

Варианта два. Прежде всего взять ИТБ 1.5 гола чемпиона Сербии в первом тайме за 2.05. Порадовать болельщиков, быстренько создать задел, а уж потом катать мяч в собственное удовольствие и беречь силы — рабочий план. По той же причине недурно смотрится гол в первые 15 минут за 2.30. Ждём от команды Станковича прежде всего агрессивного дебюта.

Ставка: гол в первые 15 минут матча за 2.30.