«Копенгаген» — «Полесье». Алекс Крал опять страдает

Из «Спартака» чех убежал, а себя так и не обрёл.

29 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» — «Полесье». Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч «Копенгаген» — «Полесье» 29 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Копенгагена» предлагается с коэффициентом 1.43. Победа «Полесья» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч Лиги конференций «Копенгаген» — «Полесье»

«Копенгаген» оказался в Лиге конференций вовсе не после вылета из квалификации более рейтинговых турниров. Всё гораздо проще: прошлый сезон клуб напрочь завалил. В национальном чемпионате повалились с самого начала, так стабильность и не обрели. Оставалась надежда на Кубок Дании, который позволил бы сохранить лицо. До финала добрались, с «Мидтьюлланном» не совладали. 0:1, надо исправляться.

Честно говоря, начало сомнительное. С одной стороны, 3:3 на выезде — нормальный результат. Тут нужно учитывать контекст: соперника не превзошли ни в чём, в защите напороли, а когда всё же вырвали лидерство в концовке — пропустили спустя пять минут. Итоговая ничья оставила много вопросов. С такой обороной далеко не уйдёшь. «Полесье», допустим, дожмут. А дальше? Никакого баланса пока не видно и близко.

Состав у представителя Украины добротный. Георгий Бущан в воротах, несколько легионеров, крепкая линейка местных футболистов и Руслан Ротань в главных тренерах. В минувшем сезоне заняли третье место в УПЛ, до серебра не хватило одного очка. Позади осталось даже киевское «Динамо», пусть оно сейчас и далеко от былого величия. «Полесье» тоже вступило в борьбу со второго раунда квалификации Лиги конференции.

Разумеется, по уровню индивидуального мастерства у «Копенгагена» есть фора. Рунар Рунаррсон на последнем рубеже, Мохамед Эльюнусси – в полузащите, Юссуфа Мукоко – в нападении: все эти люди так иначе получали шанс в элитных чемпионатах, однако по разным причинам не потянули. С недавних пор подтянулся наш старый знакомый Алекс Крал, его любители отечественного футбола помнят по «Спартаку». Правда, воспоминания скорее связаны с суммой трансфера и бегством, чем непосредственно с действиями на поле.

Проблема в другом: «Копенгаген» болтает из стороны в сторону. Никакой уверенности тут нет и быть не может. Вероятно, разницы в классе и поддержки трибун хватит для прохода. «Полесье» — скорее неприятный, чем опасный соперник. Но если датчане начнут валять дурака и выключаться в защите, проблем не оберутся. Неделю назад сложности с концентрацией возникали неприлично часто.

Букмекеры вообще не сомневаются в скандинавах, хотя не всё так очевидно. Коэффициент на П1 смешной, а лезть в форы после увиденного в первом матче вообще не хочется. Остаются ставки на голы или тоталы. Нам больше всего нравится гол «Полесья» за 1.75. Не то чтобы у клуба с Украины какая-то разрушительная атака. Дело скорее в обороне «Копенгагена», она совсем не впечатляет. А коэффициент – рабочий.

Ставка: «Полесье» забьёт за 1.75.