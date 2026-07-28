«Тоттенхэм» — «Сидней». Австралийцы удивят Де Дзерби

Английская команда ещё не пропускала в предсезонке, но всё изменится.

29 июля состоится матч Sydney Super Cup «Тоттенхэм Хотспур» — «Сидней». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Сиднее. Стартовый свисток запланирован на 12:45 мск.

Коэффициенты на матч «Тоттенхэм» — «Сидней» 29 июля 2026 года

Букмекеры считают английский клуб безоговорочным фаворитом. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.29. Победа «Сиднея» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.86.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 3.5 мяча доступен с коэффициентом 1.85, столько же дают на тотал меньше 3.5 мяча. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Сидней»

Разница в классе настолько велика, что победа «Тоттенхэма» кажется очевидным выбором. Только коэффициент 1.29 практически не учитывает специфику предсезонной встречи. Англичане прилетели в Австралию с расширенным составом, распределяют игровое время между 35 футболистами и уже 1 августа должны встретиться с «Челси».

Первые результаты при Роберто Де Дзерби выглядят аккуратно. Сначала «Тоттенхэм» победил «МК Донс» — 1:0, а затем справился с «Оклендом» — 2:0. Однако за две встречи лондонцы забили всего три мяча, причём все голы стали результатом розыгрышей в непосредственной близости от ворот. Разгромной атакующей формы фаворит пока не демонстрирует.

В Новой Зеландии Де Дзерби выпустил с первых минут восемь воспитанников академии и только после часа игры добавил опытных футболистов. Даже при таком составе «Тоттенхэм» контролировал встречу, но избежать опасных эпизодов не сумел. Брэндон Остин отразил удар Даниэля Норманна, а перед перерывом спас гостей после выхода Сэма Косгроува. Итоговый счёт получился более уверенным, чем содержание отдельных отрезков.

В Сиднее ротация продолжится. Де Дзерби уже допустил появление Сандро Тонали и других футболистов, не игравших с «Оклендом». При этом в турне не отправились Кристиан Ромеро, Педро Порро, Маркос Сенеси и Джед Спенс, а Гульельмо Викарио остался в Лондоне из-за повреждения. Следовательно, рассчитывать на сыгранную основную линию обороны фаворита не приходится.

«Сидней» уступил «Окленду» в финале прошлого сезона А-лиги со счётом 0:1, однако при Патрике Киснорбо заметно прибавил и дошёл до решающего матча после неудачной регулярной части. Сейчас тренер впервые получил полноценную предсезонку для внедрения своих идей. Перед встречей Киснорбо подчеркнул, что его футболисты усердно работают и рассматривают игру с англичанами как возможность проверить себя на максимальном уровне.

Местная команда уже провела две результативные встречи. Сначала она разгромила «НВС Спирит» — 4:0, а затем победила «Бэйсуотер Сити» в Кубке Австралии — 5:1. Во втором матче Тьяго Квинтал оформил хет-трик, а 17-летний Акол Акон отдал три результативные передачи. Уровень соперников был значительно ниже, но девять голов показывают, что атакующая группа подошла к встрече в хорошем состоянии.

«Тоттенхэм» должен побеждать за счёт скорости, глубины состава и индивидуального мастерства. Однако матч носит товарищеский характер, Де Дзерби продолжит эксперименты, а «Сидней» сыграет на своём стадионе и уже набрал атакующий тонус. Австралийцы способны использовать хотя бы один из моментов, подобных тем, которые не реализовал «Окленд». Ожидаемый счёт — 3:1.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.81.