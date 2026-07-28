«Бетис» — «Лион». Французы испортят Пеллегрини подготовку

Французский клуб выиграл четыре из пяти предсезонных матчей, тогда как испанцы забили всего один мяч в двух последних.

29 июля состоится товарищеский матч «Бетис» — «Лион». Команды разыграют трофей «Сьюдад-де-Ла-Линеа» на одноимённом стадионе в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Начало — в 21:00 мск.

Коэффициенты на матч «Бетис» — «Лион» 29 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение испанскому клубу. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.80. Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.

Прогноз на матч «Бетис» — «Лион»

Предпочтение букмекеров легко объяснить. «Бетис» номинально играет дома и в ноябре прошлого года победил французов в Лиге Европы со счётом 2:0. Однако нынешняя встреча пройдёт не на клубном стадионе севильцев, а в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Полноценного преимущества своего поля у фаворита не будет, а коэффициент 1.80 слишком плохо учитывает специфику предсезонки.

Команда Мануэля Пеллегрини начала подготовку с победы над «Шпортфройнде Лотте» — 3:0. Продолжение получилось гораздо менее убедительным. «Бетис» забил единственный мяч клубу третьего испанского дивизиона «Рекреативо», а затем уступил представляющей Сегунду «Гранаде» — 0:1. Единственным автором гола севильцев в последних двух встречах стал Родриго Рикельме, отличившийся на 58-й минуте встречи за трофей «Коломбино».

В Гранаде Пеллегрини снова задействовал расширенный состав и полностью обновил команду по ходу встречи. Только серьёзного эффекта ротация не дала. «Бетис» пропустил от Оуэна Миры Чуквуемеки уже на 11-й минуте и до финального свистка не сумел отыграться. Получается, за 180 минут в матчах с соперниками из низших дивизионов испанцы забили всего однажды.

«Лион» находится на более продвинутом этапе подготовки. Команда Паулу Фонсеки провела уже пять встреч и одержала четыре победы: над «Маконом» — 5:2, «Санкт-Галленом» — 6:3, «Серветтом» — 2:1 и «Вольфсбургом» — 2:0. Единственное поражение французы потерпели от пражской «Славии» — 0:2. За этот отрезок они забили 15 мячей, а Корентен Толиссо, оформивший дубль в игре с «Серветтом», уже выглядит готовым к официальным встречам.

Особенно важна реакция команды на поражение от «Славии». В следующем спарринге «Лион» не позволил забить «Вольфсбургу» и впервые за предсезонку сохранил ворота в неприкосновенности. После встречи Фонсека и Клинтон Мата отдельно отметили, что взаимодействия между футболистами становятся заметно лучше.

Прошлогодняя победа «Бетиса» также не была результатом безоговорочного превосходства. «Лион» больше владел мячом, но позволил сопернику забить дважды за пять минут. В целом история противостояния остаётся абсолютно равной: команды одержали по одной победе и однажды сыграли вничью.

Состав «Лиона» ближе к оптимальной физической форме, а четыре победы над соперниками разного уровня выглядят весомее минимального успеха «Бетиса» над «Рекреативо». Французы способны навязать высокий темп и воспользоваться очередной масштабной ротацией Пеллегрини. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Ставка: «Лион» не проиграет за 1.70.