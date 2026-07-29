Экспресс на футбол 29 июля 2026 года

В эту среду, 29 июля, «Тоттенхэм» продолжит турне по Австралии встречей с «Сиднеем». Вечером «Бетис» и «Лион» разыграют трофей города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Сидней»

Команда Роберто Де Дзерби уже провела первый матч турне и обыграла действующего чемпиона А-лиги «Окленд» — 2:0. Причём с первых минут вышел экспериментальный состав с восемью воспитанниками академии. Дейн Скарлетт открыл счёт, а появившийся после перерыва Ришарлисон установил окончательный результат. «Тоттенхэм» контролировал встречу и почти не позволял сопернику создавать моменты.

В Сиднее лондонцы могут дополнительно задействовать Джеймса Мэддисона, Доминика Соланке, Микки ван де Вена, Дестини Удоджи и других игроков основной обоймы. Глубина состава позволяет Де Дзерби менять почти всю команду без серьёзной потери качества.

«Сидней» недавно разгромил полупрофессиональный «Бэйсуотер Сити» в Кубке Австралии — 5:1. Однако даже соперник значительно более низкого уровня сумел отличиться, а теперь нагрузка на оборону возрастёт многократно. Кроме того, в финале прошлого сезона А-лиги «Сидней» уступил тому самому «Окленду», который англичане только что уверенно прошли резервным составом.

Чистая победа «Тоттенхэма» стоит слишком мало. При ожидаемом усилении стартового состава англичане способны добиться второго подряд комфортного результата. Выбираем фору «Тоттенхэма» (−1.5) за 1.80.

Прогноз на матч «Бетис» — «Лион»

Испанцы начали подготовку с побед над «Шпортфройнде Лотте» — 3:0 и «Рекреативо» — 1:0, однако затем уступили «Гранаде» со счётом 0:1. За две последние встречи команда Мануэля Пеллегрини забила только один мяч. Пока «Бетис» действует организованно, но испытывает проблемы с созданием и реализацией моментов.

«Лион» проводит более насыщенную предсезонку. Французы разгромили «Макон» — 5:2 и «Санкт-Галлен» — 6:3, победили «Серветт» — 2:1, а после поражения от пражской «Славии» ответили сухим успехом во встрече с «Вольфсбургом» — 2:0. Команда Паулу Фонсеки уже лучше готова физически и способна выдерживать высокий темп на протяжении всего матча.

У «Бетиса» преимущество из-за испанского поля, однако встреча пройдёт не в Севилье, а на нейтральном стадионе. Текущая форма французов как минимум не хуже, а их атака выглядит заметно разнообразнее. Страхуемся от привычной товарищеской ротации и берём «Лион» с двойным шансом за 1.75.

Экспресс на встречи 29 июля 2026 года

Ставка 1: победа «Тоттенхэма» с форой (−1.5) в матче с «Сиднеем» за 1.80.

Ставка 2: «Лион» не проиграет «Бетису» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.80 × 1.75 = 3.15.