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Црвена Звезда — Ларн: прогноз и трансляция 29 июля 2026 года, составы, голы, счёт, статистика, коэффициенты, экспресс

Экспресс на еврокубки 29 июля 2026 года
Алексей Серяков
Экспресс на еврокубки 29 июля 2026 года
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«Црвена Звезда», «Кайрат» и другие команды.

Сегодня, 29 июля, пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Выбрали самые интересные из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Ларн»

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тот редкий случай, когда расставание пошло на пользу всем. «Спартак» доверился Хуану Карлосу Карседо и пока точно не жалеет: Кубок России взят, «Зенит» в матче за Суперкубок страны едва ноги унёс, качество футбола совсем другое. Деян Станкович тоже радуется жизни. Быстренько возглавил «Црвену Звезду», которая в последние годы безраздельно властвует в Сербии. И потихоньку покоряет еврокубки. Пока всё складывается просто изумительно.

Разница в классе с «Ларном» подавляющая, но валять дурака перед своими трибунами и выставлять второй состав «Црвена Звезда» вряд ли станет. Это видно и по котировкам букмекеров. На лобовую победу хозяев дают меньше 1.10, несерьёзно даже для экспресса. Варианта два. Прежде всего взять ИТБ 1.5 гола чемпиона Сербии в первом тайме за 2.05. Порадовать болельщиков, быстренько создать задел, а уж потом катать мяч в собственное удовольствие и беречь силы — рабочий план. По той же причине недурно смотрится гол в первые 15 минут за 2.30. Ждём от команды Станковича прежде всего агрессивного дебюта.

Прогноз на матч «Кайрат» — «Омония»

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Омония
Никосия, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Никосии «Кайрат» остался с пустыми руками, 0:1. На первый взгляд, минимальное поражение на выезде — это нормально. Однако тут важен контекст: быстро пропустили, с 33-й минуты действовали в большинстве после прямой карточки защитника. Целый час времени! Предостаточно для того, чтобы хотя бы обеспечить ничью. Не сложилось. К штрафной оппонента прижали, стандартов имелось на пару игр вперёд. Одних угловых 10 штук, а ведь были и штрафные. Тем обиднее итог.

Букмекеры в «Кайрат» совсем не верят. Проход «Омонии» доступен за 1.46, то есть шансы составляют около 70%. Хочется поспорить, однако после увиденного неделю назад не удаётся подобрать аргументов. Х2 по итогам основного времени идёт с нестыдным коэффициентом 1.67, отличный вариант. Альтернатива для любителей смелых ставок — тотал меньше 1 гола хозяев за 2.25. Если они ограничатся одним мячом в основное время, произойдёт возврат. А предпосылок для двух немного.

Прогноз на матч «Копенгаген» — «Полесье»

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 20:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Полесье
Житомир, Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Честно говоря, начало сомнительное. С одной стороны, 3:3 на выезде — нормальный результат. Тут нужно учитывать контекст: соперника не превзошли ни в чём, в защите напороли, а когда всё же вырвали лидерство в концовке — пропустили спустя пять минут. Итоговая ничья оставила много вопросов. С такой обороной далеко не уйдёшь. «Полесье», допустим, дожмут. А дальше? Никакого баланса пока не видно и близко.

Букмекеры вообще не сомневаются в скандинавах, хотя не всё так очевидно. Коэффициент на П1 смешной, а лезть в форы после увиденного в первой встрече вообще не хочется. Остаются ставки на голы или тоталы. Нам больше всего нравится гол «Полесья» за 1.75. Не то чтобы у клуба с Украины какая-то разрушительная атака. Дело скорее в обороне «Копенгагена», она совсем не впечатляет. А коэффициент – рабочий.

Экспресс на еврокубки 29 июля 2026 года

  • Ставка 1: гол в первые 15 минут матча «Црвена Звезда» — «Ларн» за 2.30.
  • Ставка 2: ИТМ 1 гола «Кайрата» в матче с «Омонией» за 2.25.
  • Ставка 3: «Полесье» забьёт «Копенгагену» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.30 х 2.25 х 1.75 = 9.05.

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