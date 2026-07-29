«Бенфика» — «Санкт-Галлен». Срочно звоните Моуринью!

30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бенфика» — «Санкт-Галлен». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Бенфика» — «Санкт-Галлен» 30 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.23. Победа «Санкт-Галлена» оценивается коэффициентом 12.6. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Санкт-Галлен»

Дожили! «Бенфика» — во втором раунде квалификации Лиги Европы! Это как же так получилось?

А очень просто. Лигу чемпионов славный клуб в нынешнем сезоне даже не понюхал. Потому что в предыдущем финишировал лишь третьим. Под руководством Жозе Моуринью, как вы помните, практически не проигрывал. Две беды: ничьи случались чаще желаемого, а конкуренты выступали ещё мощнее. 80 очков за 34 тура — сильный результат, чемпионский график во многих лигах. 74 забитых забитых мяча, всего 25 пропущенных. Даже базовых характеристик с лихвой хватит, чтобы продемонстрировать: дело прежде всего не в них.

Лиссабонский «Спортинг» накопил 82 очка — и всё равно даже не подобрался к золоту. Ведь у «Порту» — 88. Наш старый знакомый Андре Виллаш-Боаш выиграл президентские выборы и тут же вернул клубу корону. А «Бенфика» отправилась в ранние стадии отбора Лиги Европы. Без Жозе Моуринью, который катапультировался в сторону мадридского «Реала». Напоследок, впрочем, принёс португальскому клубу солидную сумму за выплату неустойки. И на том спасибо.

Может, перед грядущим матчем позвонить другу? Вдруг Жозе выкроит время в плотном графике и даст пару советов по старой памяти. Шутка, конечно. Однако поражение от ночного кошмара московского «Спартака» — это уже не тревожный звонок, а натуральный набат. Подопечные Марку Силвы в Швейцарии получили 1:2 от «Санкт-Галлена» при весьма бледном качестве футбола. Мячом владели исправно, но вообще без фантазии. Соперник действовал проще, примитивнее, зато конкретнее. Если уж подбирался к чужой штрафной, то с понятными планами.

Понять португальцев можно. Сезон у них ещё не стартовал, а столь рано начинать в еврокубках отвыкли. Банально оказались не готовы физически. А вот если вылетят в Лигу конференций от скромных швейцарцев, никакого понимания не будет и близко. Так что вариантов нет: агрессивный дебют, голы и только голы. На П1 дают несерьёзные 1.23, придётся выкручиваться. Победа фаворита в первом тайме с форой (-1) за 2.15 — это уже гораздо интереснее. Разница в классе позволяет рассчитывать на уверенный успех, злость очевидна, трибуны помогут.

Ставка: «Бенфика» победит в первом тайме с форой (-1) за 2.15.