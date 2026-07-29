ПАОК — «Динамо» Киев. Украинцам орешек не по зубам

30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы ПАОК — «Динамо» Киев. Игра пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч ПАОК — «Динамо» Киев 30 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается с коэффициентом 1.80. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 4.45. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч Лиги Европы ПАОК — «Динамо» Киев

В чемпионате Украины киевляне в прошлом сезоне ничего не добились. Лишь четвёртое место в турнирной таблице. Слишком уж много пропускали. Даже не по меркам борьбы за чемпионство. В середине хватило команд, которые вытаскивали мяч из сетки реже! Все разговоры о золоте быстро испарились, отставание оказалось двузначным задолго до финиша. Собственно, в Лигу Европы-то попали через Кубок страны. Да и там в финале выпал аутсайдер второго дивизиона.

Собственно, и первый раунд отбора Лиги Европы преодолели на соплях. За 210 минут так и не смогли забить скромнейшей «Университате». Не той, что выиграла чемпионат Румынии, а другой, попроще. 0:0 в первом матче, то же самое — во втором, дополнительные таймы пользы не принесли. Дело дошло до серии пенальти, где «Динамо» всё же оказалось сильнее (4:2). Дело сделано, но с таким футболом далеко не уедешь.

Чуть ли не единственный плюс — ничего не пропустили. Серьёзное достижение на фоне прошлого сезона. Правда, без скидки на уровень соперника тут не обойтись. Как ни крути, а ПАОК гораздо мощнее и опаснее. Что и доказал неделю назад, когда добился волевой победы в Польше со счётом 3:2. Пропущенный на третьей минуте мяч греков только раззадорил. Сравняли почти сразу, к концу первого тайма вышли вперёд, вскоре после перерыва забили третий. Интрига скоропостижно скончалась бы, если б не гол Джастина Лонвейка с передачи Андрея Ярмоленко.

Дефицит в один мяч оставляет киевлянам реальные шансы. Хотя вы прекрасно знаете, как сложно играть в Греции. А уж побеждать на заказ — тем более. Но выбора у «Динамо» не осталось. Между тем ПАОК и без Магомеда Оздоева впечатляет подбором исполнителей. Вечный Андрия Живкович, несколько статных легионеров, игроки национальной команды. Главным тренером трудится итальянец Алессио Лиши.

В забитый гол киевлян поверить несложно, в победу — иной случай. Как только столкнулись с серьёзным оппонентом, тут же по привычке получили полную авоську. ПАОК дома «парковать автобус» не станет, но и на рожон не полезет. А в переходных фазах греки сильны. ИТБ 1.5 гола ПАОКа за 1.85 напрашивается. Если киевляне и зацепятся за следующий раунд, то исключительно благодаря атаке.

Ставка: ИТБ 1.5 гола ПАОКа за 1.85.