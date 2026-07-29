«Аякс» — «Войводина». Что вы забыли в Лиге конференций?

30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Аякс» — «Войводина». Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч «Аякс» — «Войводина» 30 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аякса» предлагается с коэффициентом 1.28. Победа «Войводины» оценивается коэффициентом 10.7. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч Лиги конференций «Аякс» — «Войводина»

Разумный вопрос: «Аякс» во втором раунде квалификации Лиги конференций — это вообще нормально? Честный ответ: ни в коем случае. Зато полностью справедливо. Разумеется, амстердамцы привыкли совсем к другому турниру. Если уж не к Лиге чемпионов, то хотя бы к Лиге Европы. Однако прошлый сезон обернулся бесконечным кошмаром. Сколько клуб не пытался что-то изменить, лучше не становилось. Пара сравнительно неплохих отрезков случилась, да и те довольно короткие.

Итог смахивает на суровый приговор: пятое место в турнирной таблице. До третьей строчки не хватило двух очков. И ведь пропускали мало. По меркам чемпионата Нидерландов, разумеется. Всего 41 мяч за 34 тура. Меньше только у «Твенте», расположившегося строчкой выше. А вот атака — сплошной кошмар. Дело далеко не только в реализации, хотя она в самом деле разочаровала. Категорически не хватало баланса и непредсказуемости. Вся острота шла от пары человек. На травмы не спишешь: они в современном футболе бывают у всех, топ-клубы обязаны быть готовы.

Сложно сказать, является ли Лига конференций серьёзным раздражителем для «Аякса». Денег тут не заработать, так что реванш на внутренней арене наверняка в приоритете. Однако пока есть возможность проходить дальше на голом классе. Строго говоря, вопросы по выходу в следующий раунд если не закрыты, то близки к тому. Жребий подбросил в соперники «Войводину», далеко не лучший вариант в квалификации Лиги конференций. Проблем не возникло.

В Сербии подопечные Мичела Санчеса победили со счётом 4:1. Всё абсолютно заслуженно. При всех трудностях качество отдельных исполнителей несравнимо: опытнейшие Дейли Блинд и Дави Классен, перспективный Оскар Глух, многое повидавшие Каспер Дольберг и Стивен Бергёйс. Ну и, конечно, многообещающий Мика Годтс. У «Войводины» есть несколько человек с опытом выступлений в РПЛ, однако им он едва ли поможет.

Вот и букмекеры в победе хозяев не сомневаются. Коэффициент 1.28 на П1 вынуждает искать менее очевидные варианты. Лезть в форы опасно: сезон в Нидерландах не стартовал, важно не загнать лидеров. А вот сыграть в своё удовольствие и порадовать публику — это всегда пожалуйста. «Войводина» наверняка присоединится, терять-то нечего. Тотал больше трёх голов за 1.71 — надёжное предложение.

Ставка: тотал больше 3 голов за 1.71.