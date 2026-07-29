«Сьон» — БАТЭ. Белорусский клуб окажет сопротивление

30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сьон» — БАТЭ. Встреча пройдёт на стадионе «Турбийон» в Сьоне. Начало — в 21:15 мск. Первая игра завершилась со счётом 1:1, поэтому при ничьей по итогам основного времени команды проведут два дополнительных тайма.

Коэффициенты на матч «Сьон» — БАТЭ 30 июля 2026 года

Букмекеры не оставляют гостям практически никаких шансов. Сделать ставку на победу «Сьона» предлагается с коэффициентом 1.07. Победа БАТЭ оценивается коэффициентом 20.00. Ничейный исход можно найти в линии за 9.00.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Прогноз на матч Лиги конференций «Сьон» — БАТЭ

Разница в классе действительно велика. «Сьон» занял четвёртое место в прошлом чемпионате Швейцарии, получил преимущество своего поля и уже в первом матче заметно превосходил соперника. Однако коэффициент 1.07 не просто предполагает победу хозяев, а фактически закладывает разгром. Именно с такой оценкой рынка можно поспорить.

В Сумгаите швейцарцы контролировали мяч и на 15-й минуте забили из офсайда. Почти сразу Владислав Варакса вывел БАТЭ вперёд, а перед перерывом Уинсли Ботели восстановил равенство. Во втором тайме белорусы глубоко оборонялись, но единственным по-настоящему критическим эпизодом стал удар Рилинда Нивокази в штангу. Территориальное преимущество «Сьона» оказалось очевидным, только превратить его в большое количество чистых моментов команда Дидье Толо не сумела.

Для БАТЭ подобная игра не стала исключением. В первом раунде борисовчане сыграли с «Эльбасани» — 1:1 и 0:0, после чего победили в серии пенальти. С учётом дополнительного времени ответного матча белорусы провели в нынешнем еврокубковом сезоне уже 300 минут и пропустили всего дважды. Ни одного поражения в основное время на этом отрезке нет.

В чемпионате Беларуси команда выглядела значительно хуже и перед еврокубковой паузой последовательно уступила «Арсеналу», «Торпедо-БелАЗ» и «Гомелю». Однако в Европе Виталий Рогожкин выбрал максимально осторожную модель с плотной обороной и редкими контратаками. Она уже помогла пройти один раунд и удержать ничью во встрече с значительно более сильным соперником.

Кроме того, состав БАТЭ постепенно усиливается. Перед первой встречей контракты подписали Юрий Ковалёв и Лука Джорджевич. Ковалёв сразу вышел в стартовом составе, а черногорский нападающий появился после перерыва. Оба отправились в Швейцарию. Правда, защитник Николай Бочко пропустит матч из-за проблем с паспортом, поэтому полностью без кадровых потерь гости не обошлись.

«Сьон» между еврокубковыми матчами успел начать чемпионат поражением от «Янг Бойз» — 2:4. Команда отыгралась со счёта 0:2 — а Ботели забил во второй встрече подряд — однако затем пропустила дважды за семь минут. Толо частично поменял атакующую группу, однако бо́льшая часть обороны вновь провела полный матч.

На своём поле швейцарцы должны оказывать более серьёзное давление и, вероятно, добьются победы. Только при счёте 1:0 или 2:0 хозяевам незачем продолжать раскрываться: любой выигрыш выводит их в следующий раунд. БАТЭ, в свою очередь, способен долго удерживать компактность и не обязан идти вперёд до первого пропущенного мяча.

Победа «Сьона» выглядит закономерным исходом, но ожидание разницы минимум в три гола основано скорее на статусе команд, чем на содержании первой встречи. Ожидаемый счёт — 2:0.

Ставка: победа БАТЭ с форой (+2.5) за 1.83.