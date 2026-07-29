«Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир». Хватит сенсаций

Финны устояли в Стамбуле, но второй раз пережить подобное будет сложно.

30 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир». Встреча пройдёт на стадионе «Веритас» в Турку. Начало — в 19:00 мск. Первый матч завершился вничью со счётом 1:1, поэтому при равенстве по итогам основного времени команды проведут два дополнительных тайма.

Коэффициенты на матч «Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир» 30 июля 2026 года

Букмекеры считают гостей фаворитами. Сделать ставку на победу «Истанбул Башакшехир» предлагается с коэффициентом 1.70. Победа «Интера» из Турку оценивается коэффициентом 4.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики допускают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч Лиги конференций «Интер» Турку — «Истанбул Башакшехир»

Ничья на поле явного фаворита заставляет внимательнее относиться к шансам финского клуба. «Интер» уже прошёл «Сараево», не проиграл в Стамбуле и теперь получил преимущество своего поля. Однако итог первой встречи гораздо приятнее выглядит для команды Весы Васары, чем её содержание на большей части дистанции.

Финны действительно великолепно начали матч. Они создали несколько моментов, а на 16-й минуте Клинтон Джепта сместился с левого края и отправил мяч в дальний угол. После этого характер игры изменился. «Башакшехир» забрал мяч, прижал соперника и сравнял благодаря удару Эмина Байрама после углового.

Остановиться на одном голе туркам помешала реализация. Эльдор Шомуродов попал в штангу и ещё дважды заставил вступить в игру Ээту Хуухтанена. Голкипер также справился с ударами Ивана Брнича, Михала Карбовника, Эдина Вишчи и Аббосбека Файзуллаева. В концовке Дейви Зельке не попал в ворота из пределов вратарской.

У Нури Шахина остаётся большое преимущество в глубине состава. Шомуродов в прошлом чемпионате Турции забил 22 мяча, Зельке — 10. В распоряжении тренера также находятся Файзуллаев, Нуну да Кошта и Иван Брнич. Причём нескольких из них «Башакшехир» может выпустить со скамейки против уже уставшей обороны.

Дополнительное преимущество гостей — календарь. После первой встречи «Башакшехир» целенаправленно готовился к поездке в Финляндию и не проводил официальных матчей. «Интер» 26 июля встречался с «Гнистаном», ещё до перерыва остался в меньшинстве и потратил много сил, пытаясь отыграться с 0:2. Финны уступили 1:2, хотя во втором тайме действительно создали несколько хороших моментов.

Хозяева вновь постараются опустить линию обороны и использовать скорость Джепты и Алие Конте в контратаках. Только теперь у «Башакшехира» будет понимание, откуда исходит главная угроза. Гости не обязаны раскрываться с первых минут: счёт в паре равный, а их превосходство в индивидуальном мастерстве должно сильнее проявиться после перерыва.

Первый матч показал, что лёгкой прогулки у турецкого клуба не будет. Однако «Интеру» потребовались отличная игра Хуухтанена, штанга и несколько промахов соперника, чтобы сохранить ничью. Повторить всё это через восемь дней будет трудно. Ожидаемый счёт — 1:2.

Ставка: победа «Истанбул Башакшехир» за 1.70.